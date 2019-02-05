



6 февраля 96-летие отпраздновал Почетный гражданин г. Буда-Кошелево Евгений Далецкий.

Ветерана Великой Отечественной войны, педагогического труда, Почетного гражданина г. Буда-Кошелево Евгения Алексеевича Далецкого с Днем рождения поспешили поздравить начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусев, лидеры ветеранского движения и РО РОО «Белая Русь», а также бывшие коллеги и учащиеся средней школы №1.













