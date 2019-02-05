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Изменения в Налоговом кодексе Республики Беларусь по подоходному налогу с физических лиц

06.02.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Внесены дополнения в порядок определения налоговой базы подоходного налога, согласно которым в отношении доходов, полученных по операциям ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, по договорам доверительного управления денежными средствами, от участия в фондах банковского управления, в виде процентов по сберегательным сертификатам, банковским вкладам (депозитам), денежным средствам, находящимся на текущем (расчетном) банковском счете в банках Республики Беларусь, налоговая база подоходного налога определяется отдельно от иных видов доходов физического лица,  выплачиваемых ему по месту основной работы, а также установлен единый порядок определения налоговой базы подоходного налога в отношении доходов в виде процентов по сберегательным сертификатам, банковским вкладам (депозитам), денежным средствам, находящимся на текущем (расчетном) банковском счете в банках Республики Беларусь (пункты 3 и 9 статьи 199 НК).

Изменения в Налоговом кодексе Республики Беларусь по подоходному налогу с физических лиц

Внесен ряд изменений и дополнений в перечень льгот по подоходному налогу:

1) расширен перечень доходов, освобождаемых от налогообложения подоходным налогом, а именно, статья 208 НК дополнена нормами, в соответствии с которыми от подоходного налога освобождаются:

— денежные средства, единовременно предоставляемые в безналичном порядке семьям при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 09.12.2014 № 572 (пункт 2 статьи 208 НК);

 вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством пациентами за участие в проведении клинических испытаний лекарственных средств (пункт 7 статьи 208 НК);

— денежные премии, полученные победителями республиканского конкурса «Семья года», в размерах, установленных законодательством, а также призы, полученные участниками этого республиканского конкурса (пункт 27 статьи 208 НК);

— денежное вознаграждение и призы, полученные победителем республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь», в размерах, установленных законодательством, а также призы, полученные участниками этого республиканского конкурса (пункт 28 статьи 208 НК);

— по 31 декабря 2019 года доходы, полученные по заключенным с субъектами рынка беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов соглашениям о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (пункт 63 статьи 208 НК);

— по 31 декабря 2020 года доходы в виде процентов по договорам займа, в том числе микрозайма, иным договорам, предусматривающим аналогичные условия передачи в собственность денежных средств, заключенным физическими лицами с потребительскими кооперативами финансовой взаимопомощи, членами которых они являются, при фактическом сроке таких договоров не менее одного года (пункт 64 статьи 208 НК);

2) внесены корректировки, в результате которых от подоходного налога освобождаются:

— по аналогии с расходами на служебные командировки такие же выплаты, производимые членам органа управления организации в связи с исполнением ими функций членов, а также физическим лицам не по месту основной работы (службы, учебы), в том числе при выполнении ими работ (оказании услуг) по гражданско-правовым договорам, если такие выплаты предусмотрены указанными договорами (часть четвертая пункта 4 статьи 208 НК);

— материальная помощь, выплачиваемая нанимателями в связи со смертью бывших работников, не достигших пенсионного возраста, их близким родственникам (пункт 11 статьи 208 НК);

— доходы в виде безвозмездной (спонсорской) помощи, материальной или иной помощи, а также пожертвований, поступивших на благотворительный счет, открытый в банке Республике Беларусь, получаемые физическими лицами, нуждающимися в получении медицинской помощи, а также в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или) техногенного характера (пункт 30 статьи 208 НК);

— доходы, полученные физическими лицами — налоговыми резидентами Республики Беларусь, а также  гражданами Республики Беларусь, не признаваемыми налоговыми резидентами Республики Беларусь, от возмездного отчуждения в течение пяти лет (в том числе путем продажи, мены, ренты) одного не завершенного строительством капитального строения (здания, сооружения), расположенного на земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, садоводства, дачного строительства, в виде служебного надела (абзац второй части первой пункта 44 статьи 208 НК);

3) проиндексированы (увеличены) размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога:

—  стоимость путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации Республики Беларусь, приобретенных для детей в возрасте до восемнадцати лет, оплаченных или возмещенных за счет средств белорусских организаций или белорусских индивидуальных предпринимателей, с 776 бел.руб. до 833 бел.руб. на каждого ребенка от каждого источника в течение налогового периода (пункт 14 статьи 208 НК);

— доходы, полученные от физических лиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно с 6 116 бел.руб. до 6 569 бел.руб. в сумме от всех источников в течение налогового периода; (пункт 22 статьи 208 НК);

— доходы, не являющиеся вознаграждениями за выполнение трудовых или иных обязанностей, получаемые от:

организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся местом основной работы (службы, учебы), — с 1 847 бел.руб. до 1 984 бел.руб. от каждого источника в течение календарного года;

организаций и индивидуальных предпринимателей, не являющихся местом основной работы, — со 122 бел.руб. до 131 бел. руб. от каждого источника в течение календарного года (пункт 23 статьи 208 НК);

профсоюзных организаций членами таких организаций, — с 370 бел.руб. до 397 бел.руб. от каждой профсоюзной организации в течение календарного года (пункт 38 статьи 208НК);

— доходы в виде оплаты нанимателем за работника, а также профсоюзной организацией за члена своей организации, страховых услуг страховых организаций Республики Беларусь, в том числе по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских расходов, с 3 164 бел.руб. до 3 398 бел.руб., от каждого источника в течение календарного года (пункт 24 статьи 208 НК);

— безвозмездная (спонсорская) помощь в денежной и (или) натуральной формах, поступившие на благотворительный счет банка Республики Беларусь пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, с 12 223 бел.руб. до 13 128 бел.руб. в сумме от всех источников в течение налогового периода (пункт 29 статьи 208 НК).

Ставки подоходного налога

установлены две пониженные ставки подоходного налога в отношении доходов, получаемых физическим лицами в виде дивидендов (6 и 0 процентов),  при условии соблюдения определенных условий (пункты 5 и 6 статьи  214 НК).

Так, если в течение трех предшествующих календарных лет последовательно прибыль не распределялась между участниками (акционерами) белорусской организации — резидентами Республики Беларусь, то дивиденды, полученные ими в текущем году, облагаются по пониженной ставке в размере шесть процентов. А если период, в течение которого прибыль не распределялась  между участниками (акционерами) белорусской организации — резидентами Республики Беларусь, составляет пять предшествующих календарных лет последовательно, то в отношении выплачиваемых в текущем году дивидендов будет применяться ставка налога в размере ноль процентов.

Срок возврата и удержания подоходного налога

Увеличен срок, за который налоговый агент вправе зачесть либо вернуть излишне удержанные у физического лица суммы подоходного налога, а также удержать у физического лица неудержанные или не полностью удержанные у него суммы подоходного налога – с 3 до 5 лет. Данное изменение направлено на приведение главы «Подоходный налог с физических лиц» в соответствие с изменениями, вносимыми в Общую часть НК.

Сроки представления налоговых деклараций по подоходному налогу и уплаты подоходного налога

Для физических лиц, на которых законодательством возложена обязанность по декларированию доходов, полученных ими в течение календарного года, перенесены срок представления в налоговый орган налоговых деклараций по подоходному налогу с 1 на 31 марта и срок уплаты подоходного налога с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным календарным годом.

 
 
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Внесены дополнения в порядок определения налоговой базы подоходного налога, согласно которым в отношении доходов, полученных по операциям ценными...
 
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