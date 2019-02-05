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Житель Кобринского района выстрелил из пневматики в экс-подругу, которая пришла за сыном
06.02.2019 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Житель Кобринского района выстрелил из «воздушки» в ногу бывшей сожительнице,
Инцидент произошел накануне новогодних праздников в агрогородке Дивин Кобринского района. К 44-летнему местному жителю пришла бывшая сожительница, чтобы забрать гостившего у него сына.
— Отец решил не отдавать ребенка матери и даже не дал ей пройти в дом. Разразилась словесная перепалка, в ходе которой хозяин вынес во двор пневматическую винтовку и выстрелил женщине в ногу, — рассказал заместитель начальника Кобринского РОВД Виктор Турчинович.
Несмотря на ранение в колене, пострадавшая смогла самостоятельно уйти и обратиться к участковому.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за умышленное причинение легких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы или ареста.
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Отец решил не отдавать ребенка матери и даже не дал ей пройти в дом.
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