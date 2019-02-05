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МАРТ установил новый порядок оформления предзаказов в объектах общепита

06.02.2019 12:46 — Новости Общества | БелТА  
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МАРТ установил новый порядок оформления предзаказов в объектах общепита
Фото из архива

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новый порядок оформления предзаказов на обслуживание в объектах общепита, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Инструкция о порядке оформления предварительных заказов на обслуживание покупателей в объектах общественного питания содержится в постановлении МАРТ №5 от 18 января 2019 года, которое вступит в силу 21 февраля текущего года.

Согласно инструкции предзаказ должен содержать сведения о наименовании и местонахождении продавца, если речь идет о юрлице, фамилию, имя и отчество, а также место жительства продавца, если это индивидуальный предприниматель. Должны быть указаны также фамилия, имя, отчество покупателя, вид услуги, ее особенности, предварительная цена, дата заключения предзаказа и дата его исполнения. Могут быть указаны и другие сведения.

Отмечается, что работник продавца обязан ознакомить покупателя с условиями обслуживания в их объекте и оказания услуг, после чего заказ регистрируется в книге учета предзаказов (ее продавец ведет в произвольной форме). Он должен быть составлен в двух экземплярах не позднее чем за один календарный день до начала обслуживания в объекте общепита.

Инструкцией предусматривается, что покупатель имеет право в любое время отказаться от предварительного заказа. При этом он обязан будет оплатить продавцу фактически понесенные им расходы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новый порядок оформления предзаказов на обслуживание в объектах...
 
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