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В кадре — перспективная молодежь Дрибинщины
06.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Сегодня представители власти Дрибинского района во главе с Дмитрием Готовчиком, председателем Дрибинского райисполкома, встретились с молодыми людьми, включенными в перспективный резерв кадров на руководящие должности организаций района.
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Сегодня представители власти Дрибинского района во главе с Дмитрием Готовчиком, председателем Дрибинского райисполкома, встретились с молодыми людьми,...
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