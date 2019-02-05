Белкоопсоюз планирует в этом году завершить модернизацию торговых точек

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реформирование торговых точек Белкоопсоюза планируется завершить в текущем году. Об этом эфире телеканала СТВ рассказал председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, сообщает БЕЛТА.

"Мы резко поменяли свой формат работы. Это дало возможность составить конкуренцию. Планируем в 2019 году завершить полностью реформирование всех торговых точек. Не только в райцентрах, крупных сельских населенных пунктах, но и в мелких", - сказал Валерий Иванов. Он добавил, что усовершенствования касаются в том числе и услуг, которые оказывает потребкооперация, выполняя социальные функции на селе.

В 2018 году в развитие инфраструктуры Белкоопсоюза было инвестировано почти Br28 млн. Курсируют уже два десятка новых автолавок. Активно идет переформатирование торговых объектов в агрогородках. Устанавливается и новое кассовое оборудование. Директор вычислительного центра Белкоопсоюза Георгий Кошкаров рассказал о компьютерно-кассовой системе для сельского магазина: "Кассир имеет в режиме онлайн постоянную связь с товароведами - можно узнать, какого товара не хватает и срочно надо привезти. На селе можно будет коммунальные платежи принимать - это дополнительная функция, которую мы готовим".

Как отмечается, в преддверии II Европейских игр ставка в Белкоопсоюзе сделана и на развитие придорожного сервиса. Также важный фактор - доставка по заказам продукции собственного производства.

Одно из перспективных направлений - создание интернет-витрин по реализации непродовольственных товаров. В 2019 году Белкоопсоюз намерен существенно переформатировать работу собственной торговой сети с тем, чтобы предложить каждому жителю страны качественные услуги.-0-