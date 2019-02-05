Судят жителя Гродно, сделавшего девочке укол неизвестным веществом. Мужчина вину отрицает

Начался суд над мужчиной, которого обвиняют в том, что он Гродно">уколол неизвестное вещество одной девочке, а другой впрыснул что-то в рот. Дело начали рассматривать в суде Ленинского района Гродно 6 февраля.



Фото: БелаПАН

Пострадавшие дети не будут присутствовать на суде.

Фигурант дела — 36-летний житель Гродно Сергей Балакирев. Он обвиняется в особо злостном хулиганстве (ч. 3. ст. 339 Уголовного кодекса). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пострадавшие — две девочки 2011 и 2012 годов рождения. В суде их интересы представляет отец Ярослав Кричко.

Дело рассматривает судья Руслан Гурин. Государственный обвинитель — Алла Ремша. Адвокат обвиняемого — Елена Автухович.

Сергей Балакирев до суда содержался под стражей. Он имеет неоконченное среднее специальное образование. Работал отделочником. Женат. Имеет сына, но тот находится в детском доме, по состоянию здоровья мужчина не может за ним ухаживать. Невоеннообязанный по состоянию здоровья. Ранее был судим, судимость погашена.

Обвиняемый подал ходатайство о закрытом процессе, но суд его отклонил. Ходатайство отца девочек не вызывать на заседания детей, чтобы не травмировать их психику и не отвлекать от школьных занятий, суд удовлетворил.

Какая жидкость была в шприцах — неизвестно

По информации государственного обвинения, рассматриваемый в суде инцидент произошел на техническом этаже подъезда многоэтажки неподалеку от центра города около 22−23 часов 26 июля 2018 года. Инструмент преступления — два медицинских шприца.

Балакирев сделал не менее двух уколов в руку одной девочке, второй впрыснул неизвестную жидкость в рот.

Ранее экспертиза установила, что вещество безвредное.

Девочки могли понять только внешний смысл события, поэтому не могли сопротивляться, отмечается в обвинении.

На месте происшествия нашли шприцы, окурок со следами пальцев Балакирева, а также отпечаток его ладони.

Балакирев полностью не признал себя виновным.

Девочек не видел, на допросе избили

По словам Балакирева, в том районе он в тот день не находился. Появление отпечатка ладони объяснил тем, что мог там находиться ранее — консультировал клиента или делал расчет по отделочным работам.

Он объяснил, что находился в тот день на работе в другом районе города примерно до девяти часов вечера. Потом пошел к матери поужинать, после — к себе домой. Сказал, что имеет заболевание, но сейчас в стадии ремиссии, шприцами не пользуется.

Балакирев сообщил, что милиционеры задержали его через день после того, как произошел инцидент со шприцами, и сильно избили во время допроса: ставили в позу ласточки, били по стопам, повредили челюсть.

Мужчина снял побои, написал заявление в прокуратуру, но милиционеров не привлекли к уголовной ответственности, а он сам «оказался в тюрьме».

Фигурант высказал мнение, что отпечатки его пальцев на шприцах и окурки возле дома «кто-то доставил».

По его словам, девочки его не узнали через несколько дней после того, как все случилось.

Позвал девочек на крышу

Отец пострадавших девочек Ярослав Кричко работает участковым милиционером в другом районе Гродно. Он также рассказал в суде, что происходило в тот вечер.

Его дочери катались на самокате на улице вечером.

«Дом в центре города, там живут сотрудники одной организации (проектировочного института. — Прим. ред.)», — объясняет он, почему отпускали детей играть одних.

Около 21.30 жена в очередной раз вышла позвать детей домой, но не нашла. Тогда на улицу вышел папа девочек. Увидел их рядом с соседним подъездом. Рядом на скамейке, по словам Кричко, сидел Балакирев.

Отец позвал детей домой, но они попросили еще поиграть. Обвиняемый поздоровался с ним за руку. Одна из дочерей начала убегать, словно играла. Обвиняемый догнал малышку и передал отцу.

Уже в квартире девочки рассказали, что мужчина позвал их, чтобы показать вечерний город с высоты. Чтобы не было страшно, предложил сделать инъекции. Старшей сделал укол, младшей впрыснул что-то в рот. Та сразу выплюнула.

На крышу выйти не удалось, так как технический этаж был закрыт. Тогда спустились вниз, где их и нашел папа.

Приехавшие на вызов милиционеры стали говорить, что девочки фантазируют. Отец вместе со старшей дочерью сам сходил на место возле дома, где дети сидели вместе с «дядей», и нашел там шприцы и окурок.

Как рассказал Кричко, обвиняемый также брал одну из дочерей на руки, кружил, хотя она не хотела.

«Представьте, это лето, одно платьице и трусики», — заметил он.

Отец рассказал, что потом соседские дети рассказали ему, что видели этого же мужчину и раньше неоднократно на детских площадках. Он угощал детей жвачкой, сластями, рассказывал, что имеет маленького сына, но тот находится далеко. Представлялся дядей Сергеем.

Кричко обратил внимание на то, что в тот вечер у обвиняемого были достаточно длинные волосы, он был без очков. На суде Балакирев гладко выбрит и в очках.

Запросил 10 тысяч рублей компенсации

Ярослав Кричко отметил, что сейчас физическое состояние детей нормальное. Но после происшествия девочки отказываются спать без света. Стали бояться взрослых, особенно мужчин. Не хотят выходить одни даже днем. Задавали вопросы: «Мама, я умру? Что такое смерть? Как мне жить, если я заболею?»

К тому же у детей было испорчено лето, они не поехали на отдых.

В связи с этим отец заявил гражданский иск на компенсацию морального вреда на сумму 10 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью не признал требование компенсации.