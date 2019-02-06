В Ивенце пенсионер продал ружье и купил себе гроб - теперь его будут судить

Прокуратура Воложинского района 5 февраля направила в суд уголовное дело по обвинению 81-летнего жителя городского поселка Ивенец в незаконном сбыте охотничьего ружья.



Фото: mlyn.by

Пенсионер продал свое зарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ-58 16-го калибра, чтобы приготовиться к смерти. На вырученные деньги дедушка купил ботинки и гроб.

Прокурор Воложинского района Юрий Канапацкий рассказал корреспонденту МЛЫН.BY :

— Обвиняемый — охотник. Живет в Ивенце с женой. Ружье у него зарегистрировано, хранил он его законно, а вот продавал, нарушая закон. Сам пенсионер пояснил на предварительном расследовании, что 25 ноября 2018 года на рынке россиянин из Смоленской области сам поинтересовался, где можно купить охотничье ружье. Вот дедушка ему свое и предложил. Потом говорил: «А зачем оно мне? Только лежит и ржавеет».

По словам Юрия Канапацкого, россиянин заплатил за это ружье 200 рублей. У него же пенсионер купил себе ботинки за 30 рублей, а в магазине — гроб и два креста.

Прокурор Воложинского района пояснил:

— Охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье является гражданским оружием. Продавать его можно, но только соблюдая определенные правила — согласно «Закону об оружии», только лицу, имеющему лицензию на его приобретение, с обязательным уведомлением об этом органов внутренних дел по месту регистрации ружья с последующей перерегистрацией его на имя покупателя. А в данном случае дедушка нарушил закон.

Пенсионеру вменяют в вину ч. 2 ст. 295−1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконный сбыт охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия).

Преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.