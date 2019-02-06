По каким маршрутам поедут и что там с холодом в салонах? Спросили у транспортников про электробусы

На трех маршрутах в Минске уже ездят электробусы. Пойдут ли они в новые для себя районы — например, в Малиновку и на Юго-Запад? Решилась ли проблема с холодом в салонах по вечерам? TUT.BY выяснял у транспортников, как дела c электробусами и как их собираются развивать.



Электробус на улице Ленина в Минске. По маршруту № 1 пока ездят в основном автобусы, электробусов здесь всего четыре

Где электробусы уже есть?

Пока минские электробусы постоянно ездят по трем маршрутам: № 1 (Веснянка — Вокзал, четыре машины), № 43 (Серова — Дружная, четыре машины) и № 59 (Серова — Долгобродская, 13 машин). Все они прикреплены к троллейбусному парку № 2.

Троллейбусный парк № 3 тоже получил электробусы с завода (шесть машин), но когда они пойдут по маршрутам, пока не ясно. Водители из этого парка как раз сейчас стажируются у коллег — в троллейбусном парке № 2.

Напомним, в начале 2018 года, когда на улицах Минска уже появились электробусы, минские власти сообщали , что в 2018—2019 годах закупят еще 60 машин.





В троллейбусном парке, где электробусы уже используются, говорят, что в целом новым видом транспорта довольны.

— На маршруте № 1 хотим постепенно довести число электробусов до десяти, — рассказывает замдиректора по перевозкам троллейбусного парка № 2 Александр Мазго.

Минчане могли заметить электробус и на маршруте автобуса № 38 (Карастояновой — Дружная). Однако транспортники говорят, что просто тестировали электробус на этой линии, а вот поставят ли новый вид транспорта сюда, пока не решено.

В какие районы еще могут пойти?

На какие еще маршруты могут поставить электробусы? В «Минсктрансе» сейчас прорабатывают варианты по замене ими некоторых автобусных маршрутов. Например, речь идет о № 8 (Сухарево-5 — Люцинская), 42 (Сухарево-5 — Люцинская), 17 (Сухарево-5 — Кунцевщина), 159 (Запад-3 — Каменная горка-5 — Запад-3), 32С (Малиновка-4 — Дружная), 103 (Юго-Запад — Малиновка-4), 147 (Малиновка-4 — Брилевичи).





Поначалу в Минске электробусами заменяли именно троллейбусные маршруты. Похоже, теперь подход изменился.

— Нужно электробусы ставить все-таки на автобусные маршруты. Это позволит высвободить автобусы и поставить их в отдаленные районы, где нет контактной сети. Думаю, что и на маршруты № 59 и № 43 со временем вернутся троллейбусы, — объясняет Александр Мазго. — Почему в какой-то момент принимали решение ставить электробусы вместо троллейбусов? Как раз была реконструкция второго транспортного кольца, и троллейбусное движение, например, по улице Серова, снималось. Чтобы как-то компенсировать отсутствие троллейбусов, на линию и ставили электробусы.

Это просто — добавить электробус на маршрут?

С вопросом, на какие маршруты в Минске есть смысл ставить электробусы, TUT.BY обращался и к оператору городских перевозок — в «Столичный транспорт и связь». Здесь рассказали, что из «Минсктранса» присылали перечень маршрутов, на которых предлагают пустить электробусы.

— Мы как оператор перевозок ответили, что согласовываем любые маршруты, если будут соблюдены такие критерии: интервал движения и вместимость, — объясняет начальник отдела организации пассажирских перевозок «СТиС» Александр Каптюх. — Условно, если на маршрут № 42, где обычно работают длинные сочлененные автобусы, поставить короткий электробус, это будет в ущерб пассажиру. Если на маршруте работают короткие машины с интервалом в 10 минут, а на него поставят сочлененный электробус и пустят с интервалом в 15 минут — это тоже для пассажира неудобно. И пассажирам, и нам как оператору перевозок нет разницы, какой привод у подвижного состава. Для пассажира важно добраться из пункта А в пункт В.

Были жалобы, что в электробусах холодно по вечерам. Проблема решилась?

На то, что зимними вечерами в электробусах холоднее, чем в тех же автобусах и троллейбусах, минчане жаловались еще в прошлом году, встречается недовольство и сейчас. В троллейбусном парке № 2 подтверждают, что прошлой зимой проблема с отоплением была.

— Если электробус отрабатывал всю смену в условиях пониженной температуры, то дизельного топлива в специальных баках не хватало для отопления — приходилось уезжать дозаправляться, — объясняет Александр Мазго. — К этому отопительному сезону все наладилось. На электробусах, которые у нас уже работали, баки заменили на новые — большего объема. А новые электробусы сразу поступили к нам с усовершенствованными баками.





Что касается этого года, некомфортные ощущения могут быть связаны с режимами отопления, которые зависят от температуры «за бортом».

— Есть режимы. Например, при температуре от 0 °C до -5 °C электробус отапливается с момента выезда из парка до восьми часов утра. Когда температура воздуха -5 °С и ниже, то отопление включено полную рабочую смену. Возможно, жалобы возникают в более теплые дни, когда электробус отапливается только утром.

Хватает ли зарядных станций и когда появятся новые?

Сейчас станций для зарядки электробусов пять: на улицах Серова, Долгобродской и Дружной, а еще в Веснянке и троллейбусном парке № 2.

— Для эксплуатации тех электробусов, которые есть в нашем парке, зарядных станций достаточно, — говорит Александр Мазго.

Но новые маршруты будут открываться, когда появятся новые зарядные станции, уточняет заместитель гендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик.

По информации «Минсктранса», новые посты для зарядки электробусов собираются строить на разворотных кольцах в Веснянке, Сухарево-5, Малиновке, на Юго-Западе, а также на улице Кирова.

После того как посты для зарядки начнут использовать и прибавится электробусов, существующую маршрутную сеть перераспределят, добавляют в «Минсктрансе».



