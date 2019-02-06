«Бланки закончились». В Барановичах пенсионеры не могут получить удостоверения

Жители Барановичей больше месяца не могут получить пенсионные удостоверения, сообщает газета «Наш край».

О проблеме сообщила жительница города Наталья Осипова:

— На пенсию по возрасту я вышла 22 декабря 2018 года. До сих пор — уже полтора месяца — не могу получить пенсионное удостоверение. В управлении по труду это объясняют отсутствием бланков. А ведь я бы могла пользоваться этим документом для получения скидок, к примеру, в некоторых магазинах города.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала замначальника управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома Наталья Фалеева.

— Такая затруднительная ситуация возникла в связи с тем, что бланки для пенсионных удостоверений закончились, а средств на изготовление новых выделено не было, — объяснила Наталья Анатольевна. — Сейчас финансирование поступило, по всем поданным от граждан заявкам уже заказаны пенсионные удостоверения. Типографии понадобится около двух недель на их изготовление. Так что придется еще немного подождать. Пока на руках у граждан нет пенсионного удостоверения установленной формы, есть временная альтернатива ему. Граждане могут получить справку о том, что они состоят на учете и получают у нас пенсию, а потом предоставлять этот заверенный документ по месту требования.