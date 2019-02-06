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Забытый в лесу ребенок, экзамены по-новому, прощание с Децлом и Pinching Hand - все за вчера

07.02.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

А у нас тут снова «Разжевано» — в новом выпуске объясним, почему с годами противники власти перестали объединяться и ходят на выборы несколькими колоннами. Вы заметили же. что перед очередными выборами президента оппозиция уже даже не говорит о едином кандидате?..

Когда посмотрите, предлагаем вам быстро пробежаться по важным и интересным новостям и текстам среды — а они были!


  • Ставка рефинансирования побила исторический рекорд: нынешний уровень ставки действует с 27 июня 2018 года и вчера снова не поменялся. Кстати, знаете, сколько она сейчас? Это исторический минимум, между прочим.
  • Слышали, что Минобр решил увязать выпускные экзамены с ЦТ? Да-а-а-а, чем дальше в образование — тем больше реформ… Посмотрим, что придумают и как сделают, — по крайней мере, обещают, что не в этом году.
  • Средние декабрьские зарплаты учителей, по официальной статистике, превысили 912 рублей до уплаты налогов. Многих удивила эта сумма — непривычно большая. Мы попросили учителей показать свои расчетные листки и рассказать про доходы и траты. Вот, например, 27-летний педагог минской музыкальной школы зарабатывает около 500 рублей. Гомельчанка Елизавета на полную ставку преподает английский язык — и за последний месяц она получила 480 рублей. Ну, а в среднем 912 рублей, наверное, да.
  • Стало известно, что на свободу вышел осужденный по Минске за оборот наркотиков судят 17 человек, в том числе работников КГБ. Процесс оставили открытым">«делу 17» бывший сотрудник КГБ Корицкий. Два года назад по приговору суда ему было назначено 8 лет в колонии усиленного режима. Но в январе его заметили на воле, в родном городе Бресте. Есть данные о том, что на свободе находится еще один фигурант дела. Как такое возможно?
  • Бизнесмен Арбузов попросил президента освободить его от уголовной ответственности за дело с налогами. «Ждем», — сказал генпрокурор.
  • На днях министр юстиции анонсировал проект постановления Совмина, который будет регулировать риелторскую деятельность. Но предполагаемые революционные изменения очень сильно изменят сам рынок недвижимости, считают игроки рынка, — и не в лучшую сторону. Что не так? Бизнес-совет при президенте его тоже раскритиковал — и вот с каких позиций. Еще мы, кстати, узнали у экспертов, чего ждать от рынка недвижимости в этом году — который уже начался не так, как некоторым хотелось бы. Аномальный январь, говорят.
  • Наш МИД прокомментировал доклад об оценке национальной угрозы Литве в ближайшие два года, подготовленный литовскими Департаментом безопасности и военной разведкой. Помните, они там очень много места уделили именно нам? Белорусские дипломаты спокойны: «Призываем политиков в Литве умерить воинственный пыл и „взять на вооружение“ более миролюбивый тон. Наш регион нуждается в мире и согласии, а не разжигании ненависти».
  • В Минске открылась международная книжная выставка-ярмарка. Вот здесь можно посмотреть, как открывали, а здесь у нас просто прекрасный гайд по событиям выставки. Айда за книгами и интересными людьми!
  • Вот у нас очень тяжелая история минчанки c диагнозом «рак легких». Женщина до сих пор не понимает, как это возможно: она проходила флюорографию, все было чисто — а рак нашли на последней стадии. Мы попросили врачей объяснить (и ужаснулись, что никто не застрахован). Кстати, о врачах. Смотрите, какую запись сделал один из них — гадали всем интернетом, что там написано.


  • Как не «попасть» с покупкой смартфона. «Взял телефон за 140 рублей в лизинг в 2017 году. Теперь с меня за него требуют почти 3000 рублей», — рассказывает наш читатель Евгений. В подобной ситуации оказались еще с десяток человек — и директор лизинговой компании говорит, что деньги они требуют совершенно обоснованно. Разбирались, как это вообще.
  • А вот вам наш гайд по футбольной Барселоне. Это город, где боготворят Лео Месси, помнят Александра Глеба и выдерживают паузу при ответе на вопрос «А вы из Испании?». Каталонцы зарабатывают на любви к футболу, берут обжигающие суммы за вечер на «Камп Ноу» и футболку с фамилией аргентинского полубога, но взамен предлагают настоящий театр на поле. «Вы из Беларуси, как и Алекс Хлеб? — переспрашивают каталонцы. — Для «Барсы» он был средненьким игроком… Он играл в команде с невероятной конкуренцией и часто проигрывал ее… Нельзя назвать его совсем уж неудачным трансфером, но к нам приехал не тот Глеб, который был суперзвездой «Арсенала».
  • Трамп вчера выступил с посланием к конгрессу «О положении страны». О чем говорил — расскажем здесь. Если кратко: Америка выигрывает день за днем, я шерстяной волчара, боже, как я хорош, как мощны мои лапищи. А, да-да, о стене тоже было.
  • Экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Кратко о 2014-м: «Меня кинули как лоха». Подробнее — здесь.
  • В Москве простились с Децлом. Смотрите, как это было.


  • Как там нашумевшие (во всех смыслах слова) Кокорин с Мамаевым? Увы, им вчера снова продлили срок ареста.
  • Unicode представил 12 версию Emoji, в которой расширил число вариантов существующих эмодзи, а также добавил новые. На что в этом году сделали упор — посмотрите вот здесь. Кстати, одним из новых эмодзи стал значок под названием Pinching Hand (примерный перевод — сжимающаяся рука). Как смеются над ним соцсети!.. Да уж, теперь точно «каждая девушка получила возможность выиграть спор всего одним смайликом».
  • Вот у нас 8 подростковых историй о первом сексе — ну такое, как у всех. А чтобы все прошло хорошо у вас, спросили у психолога, как пережить стресс при «первом разе», и собрали ссылки с полезной информацией. Вы, кстати, точно знаете, откуда берутся дети? Вот вам тест по репродуктивной системе человека (нет-нет, не пестики-тычинки).

Все новости среды, 6 февраля

Кстати. Александр Солодуха анонсировал стадионный концерт — собирает «Динамо»! Цена билета вас удивит. Может, возьмете родителям? Крутую дачу в подарок маме не каждый себе может позволить, а вот билетик на Солодуху — вполне. А еще можем рассказать, что и вам, и родителям смотреть в театре в феврале, чтобы потом не пожалеть. Главное — не болейте в этой зимней серости (ну или уж почитайте, зачем нам все эти сопли и температура).

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Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Доброе утро! А у нас тут снова «Разжевано» - и еще много интересного!
 
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