Забытый в лесу ребенок, экзамены по-новому, прощание с Децлом и Pinching Hand - все за вчера

Доброе утро!

А у нас тут снова «Разжевано» — в новом выпуске объясним , почему с годами противники власти перестали объединяться и ходят на выборы несколькими колоннами. Вы заметили же. что перед очередными выборами президента оппозиция уже даже не говорит о едином кандидате?..

Когда посмотрите, предлагаем вам быстро пробежаться по важным и интересным новостям и текстам среды — а они были!









Как не «попасть» с покупкой смартфона. «Взял телефон за 140 рублей в лизинг в 2017 году. Теперь с меня за него требуют почти 3000 рублей», — рассказывает наш читатель Евгений. В подобной ситуации оказались еще с десяток человек — и директор лизинговой компании говорит, что деньги они требуют совершенно обоснованно. Разбирались, как это вообще .

с покупкой смартфона. «Взял телефон за 140 рублей в лизинг в 2017 году. Теперь с меня за него требуют почти 3000 рублей», — рассказывает наш читатель Евгений. В подобной ситуации оказались еще с десяток человек — и директор лизинговой компании говорит, что деньги они требуют совершенно обоснованно. . А вот вам наш гайд по футбольной Барселоне . Это город, где боготворят Лео Месси, помнят Александра Глеба и выдерживают паузу при ответе на вопрос «А вы из Испании?». Каталонцы зарабатывают на любви к футболу, берут обжигающие суммы за вечер на «Камп Ноу» и футболку с фамилией аргентинского полубога, но взамен предлагают настоящий театр на поле. « Вы из Беларуси, как и Алекс Хлеб ? — переспрашивают каталонцы. — Для «Барсы» он был средненьким игроком… Он играл в команде с невероятной конкуренцией и часто проигрывал ее… Нельзя назвать его совсем уж неудачным трансфером, но к нам приехал не тот Глеб, который был суперзвездой «Арсенала».

. Это город, где боготворят Лео Месси, помнят Александра Глеба и выдерживают паузу при ответе на вопрос «А вы из Испании?». Каталонцы зарабатывают на любви к футболу, берут обжигающие суммы за вечер на «Камп Ноу» и футболку с фамилией аргентинского полубога, но взамен предлагают настоящий театр на поле. « ? — переспрашивают каталонцы. — Для «Барсы» он был средненьким игроком… Он играл в команде с невероятной конкуренцией и часто проигрывал ее… Нельзя назвать его совсем уж неудачным трансфером, но к нам приехал не тот Глеб, который был суперзвездой «Арсенала». Трамп вчера выступил с посланием к конгрессу «О положении страны». О чем говорил — расскажем здесь . Если кратко: Америка выигрывает день за днем, я шерстяной волчара, боже, как я хорош, как мощны мои лапищи . А, да-да, о стене тоже было.

«О положении страны». . Если кратко: Америка выигрывает день за днем, . А, да-да, о стене тоже было. Экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Кратко о 2014-м: «Меня кинули как лоха» . Подробнее — здесь .

. . В Москве простились с Децлом. Смотрите, как это было .





Как там нашумевшие (во всех смыслах слова) Кокорин с Мамаевым ? Увы, им вчера снова продлили срок ареста .

? Увы, им вчера снова . Unicode представил 12 версию Emoji , в которой расширил число вариантов существующих эмодзи, а также добавил новые. На что в этом году сделали упор — посмотрите вот здесь . Кстати, одним из новых эмодзи стал значок под названием Pinching Hand (примерный перевод — сжимающаяся рука). Как смеются над ним соцсети !.. Да уж, теперь точно «каждая девушка получила возможность выиграть спор всего одним смайликом».

, в которой расширил число вариантов существующих эмодзи, а также добавил новые. На что в этом году сделали упор — . Кстати, одним из новых эмодзи стал значок под названием (примерный перевод — сжимающаяся рука). !.. Да уж, теперь точно «каждая девушка получила возможность выиграть спор всего одним смайликом». Вот у нас 8 подростковых историй о первом сексе — ну такое, как у всех. А чтобы все прошло хорошо у вас, спросили у психолога, как пережить стресс при «первом разе», и собрали ссылки с полезной информацией. Вы, кстати, точно знаете, откуда берутся дети? Вот вам тест по репродуктивной системе человека (нет-нет, не пестики-тычинки).

Все новости среды, 6 февраля

Кстати. Александр Солодуха анонсировал стадионный концерт — собирает «Динамо»! Цена билета вас удивит . Может, возьмете родителям? Крутую дачу в подарок маме не каждый себе может позволить, а вот билетик на Солодуху — вполне. А еще можем рассказать, что и вам, и родителям смотреть в театре в феврале, чтобы потом не пожалеть . Главное — не болейте в этой зимней серости (ну или уж почитайте, зачем нам все эти сопли и температура ).

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