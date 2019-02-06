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«В декрете мечтала о работе». Рассказываем, как минчанка выиграла внедорожник

07.02.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Для Евгения Шпуряка январь — праздничный месяц. На него выпадают дни рождения старшей дочери и жены Натальи — победительницы игры «Удача в придачу!». Судьба оказалась щедрой на сюрпризы: предновогодняя закупка принесла семье новый автомобиль. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» мы продолжаем проект «По следам удачи», где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«С двумя детьми сложно выкроить минутку»

Наталья и Евгений признаются, что свободного времени у них практически нет. Оба работают и воспитывают двоих маленьких детей — сильно не разгуляешься.

— У нас растут дочки. Младшей Ане почти три годика, а старшей Лизе исполнилось в начале января пять лет, — рассказывает героиня. — У меня день рождения был в конце месяца, 29 числа. Так что даже не знаю, кому в подарок досталась машина, — поводов было достаточно.


Наталья — специалист по логистике с образованием в экономической и ИТ-сферах.

— Я вышла из декрета совсем недавно. Пока сидела дома, просто мечтала о работе — очень соскучилась по ней, — признается она.

Евгений работает инженером-программистом в продуктовой компании, и от его графика зависит еще одно увлечение победительницы.

— Когда муж возвращается с работы, например, в шесть, я могу передать ему детей и убежать на тренировку в спортзал, — улыбается Наталья. — А если приходит около восьми, то куда уже выберешься? С двумя малышами сложновато выкроить минутку и друг для друга. Благо мы живем недалеко от бабушек-дедушек. Так что периодически получается куда-то выйти и вдвоем.


«Папа играет с куклами и рисует котиков»

Детей супруги тоже стараются увлечь: старшая дочь уже ходит на танцы. Но нередко занятия для девочки отменяются по уважительной причине.

— Дети вообще часто болеют, пропускают детский сад. Недавно опять ушли на больничный, — делится собеседница. — Но, когда все хорошо, мы с Аней провожаем Лизу на танцы, а сами идем по магазинам. Особенно часто — зимой, когда на свежем воздухе долго не погуляешь.

Вечером детей на себя с удовольствием берет папа. Евгений с улыбкой признается, что его хобби — «играть с куклами и рисовать котиков» вместе с дочками:

— По выходным, конечно, получается уделять девочкам больше внимания. А в будние дни после работы урываешь минимум час, чтобы провести время вместе, — рассказывает глава семьи. — Пока спать уложишь, тоже наиграешься с ними. Стараемся брать от общения максимум.


«В день свадьбы отправились по музеям»

Наталья и Евгений знакомы уже 15 лет — жили в соседних подъездах.

— Это было время локальных сетей и чатов, когда онлайн-общение только-только зарождалось, — вспоминает герой. — И жена — тогда еще будущая — кинула в чат клич: «Нужна красная ручка!». Я мог ее выручить, вот она и отправилась ко мне в гости.

— Да, мне действительно нужна была такая ручка, чтобы что-то сделать по учебе. Идти недалеко, так почему бы и нет? Но встречаться мы начали, конечно, не сразу. Дружили, гуляли и вот. Догулялись, — смеется Наталья.

В 2011 году пара поженилась. Свадьба прошла необычно.

— Был ноябрь, погода «шептала», — смеется Евгений. — Шел дождь, поэтому мы отправились по музеям. И даже устроили фотосессию среди бабочек.


Фото из личного архива героев

«Поднимать трубку мне не хотелось»

Теперь у семьи — на один памятный день больше: 8 января супруги запомнят на всю жизнь.

—  Я увидела, что кто-то звонит с незнакомого номера. Это было очень не вовремя и поднимать трубку мне не хотелось, — признается Наталья. — Я пришла с работы, забрала детей из садика, поставила готовиться ужин и начала собираться на тренировку. Пока занималась хозяйством, девочки не поделили конфету и начали плакать. В этот же момент раздался звонок.

Времени разбираться не было, но женщина все-таки решила поднять трубку.

— Когда мне сообщили, что я выиграла машину, была в шоке и не знала, как реагировать. Но поверила сразу. Чувствовала огромную радость, — улыбается она. — Если честно, выигрыш мы ждали: были полностью уверены в том, что случится что-то хорошее.

Новый автомобиль семье принес заказ, сделанный в самый канун Нового года — его привезла «Е-доставка».

— Я часто заказываю продукты домой: это очень удобно с нашим графиком и с учетом того, как часто болеют дети, — рассказывает героиня. — А победной для нас стала пачка риса. Вообще, всегда получается так, что «товар удачи» я беру не потому, что рассчитываю на выигрыш, а потому, что он действительно нужен в хозяйстве.


После новости о победе Наталья сразу же набрала Евгению, но не дозвонилась даже после нескольких попыток.

— Это я уже потом поняла, что он едет с работы. Муж никогда не разговаривает по телефону за рулем, — объясняет победительница. — Я начала обзванивать других. Мама в выигрыш не поверила абсолютно, в отличие от меня.

У семьи есть еще один автомобиль, но и выигранный внедорожник они продавать не собираются.

— Этот намного просторнее и комфортнее, особенно для семьи с детьми, — рассуждает Наталья.


На вопрос, кто же сядет за руль нового внедорожника, она отвечает с улыбкой:

— У меня есть права, но водить я боюсь. А надо бы — судьба уже намекает мне прямым текстом. Если нужно было бы что-то купить — выиграли бы деньги. А тут — машина! Садись и поезжай, называется.

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Теги: Минск
 
 
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