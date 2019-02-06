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2 пожара произошли на Столинщине, есть погибший

07.02.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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2 пожара произошли на Столинщине, есть погибший

6 февраля около 8.15 утра в д. Маньковичи Столинского района на ул. Молодежной произошел пожар в жилом блочном доме, принадлежащем гражданке 1973 года рождения.

Огнем уничтожена внутренняя отделка кухни, повреждены имущество, потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. В огне погиб отец хозяйки дома, пенсионер 1938 г.р. Причина пожара устанавливается.

 

В этот же день, но уже в ночное время около 22-16 в д. Ольшаны Столинского района на ул. Высокой произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гражданину 1985 г.р. Огнем повреждены перекрытие, внутренняя отделка, имущество. Причина пожара устанавливается.

По материалам сайта brest.mchs.gov.by

 

 
 
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6 февраля около 8.15 утра в д. Маньковичи Столинского района на ул. Молодежной произошел пожар в жилом блочном доме, принадлежащем гражданке
 
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