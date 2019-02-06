Вниманию индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса: как платить взносы в ФСЗН и подтверждать периоды осуществления деятельности

31 декабря 2018 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года №500 «О государственном социальном страховании», в соответствии с которым индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты имеют право не уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее-Фонд) за периоды неосуществления деятельности, с указанием таких периодов в документах персонифицированного учета.

Порядок уплаты взносов и ответственность за неуплату

Уплата взносов в ФСЗН для индивидуальных предпринимателей и приравненных к ним по уплате физических лиц является обязательной. Право не уплачивать взносы в бюджет Фонда предоставлено указанной категории только за периоды неосуществления деятельности.

Уплатить обязательные страховые взносы за 2018 год следует не позднее 1 марта 2019 года. Минимальный платеж в случае осуществления деятельности в течение всего 2018 года – Br1281 (Br106,75 руб. в месяц, или 35% от минимальной заработной платы). В случае наличия в 2018 году периодов осуществления и (или) неосуществления деятельности, наличия льготных периодов (периодов, за которые взносы уплачиваются в добровольном порядке) сумму взносов, причитающуюся к уплате в бюджет фонда за указанные периоды можно рассчитать с помощью «Калькулятора», находящегося на сайте ФСЗН (ssf.gov.by).

За неуплату в установленный срок обязательных страховых взносов применяются меры административной ответственности в форме штрафа в размере 20% от суммы не уплаченных обязательных страховых взносов.

Представление сведений персонифицированного учета

Периоды осуществления и (или) неосуществления предпринимательской деятельности и суммы обязательных страховых взносов за эти периоды отражаются в документах персонифицированного учета по форме ПУ-3 «Индивидуальные сведения».

Форму ПУ-3 за 2018 год необходимо заполнить и представить в орган Фонда по месту постановки на учет не позднее 31 марта 2019 года.

Заполнить указанную форму можно с помощью специального программного комплекса (Ввод ДПУ) предназначенного для подготовки документов персонифицированного учета (программный комплекс можно скачать по ссылке: https://ssf.gov.by/ru/po-fonda-ru/ ).

При возникновении сложностей можно обратиться в территориальный отдел Фонда по месту постановки научет для получения консультации и помощи по вопросам исчисления, уплаты взносов и заполнения документов персонифицированного учета.

Данная форма может быть представлена в электронном формате (с приложением документов на бумажных носителях, заверенных подписью плательщика), а также в виде электронного документа, заверенного электронно-цифровой подписью. Электронные документы представляются с использованием сети Интернет путем обращения на web-портал ФСЗН (http://portal.ssf.gov.by)

Непредставление документов персонифицированного учета либо представление таких документов, содержащих заведомо недостоверные сведения влекут применение административной ответственности: предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин.

Самозанятым гражданам: как платить взносы в ФСЗН и подтверждать периоды осуществления деятельности

Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2018 года №500 «О государственном социальном страховании» самозанятым гражданам (физическим лицам, осуществляющие деятельность, не относящуюся к предпринимательской) предоставлено право на добровольной основе участвовать в системе государственного социального страхования при условии уплаты ими взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее-Фонд).

Период уплаты будет засчитываться в страховой стаж и учитываться при реализации права на пенсию при достижении пенсионного возраста, инвалидности, потере кормильца, а доход, с которого будут рассчитываться взносы для уплаты, будет учтен при исчислении пенсии.

Что необходимо сделать, чтобы уплачивать обязательные страховые взносы?

Самозанятому гражданину необходимо стать на учет в районном отделе Фонда по месту жительства, предоставив паспорт и документ, подтверждающий ведение бизнеса как самозанятого лица (квитанцию об уплате налога), и написать заявление о постановке на учет (бланк заявления выдаст сотрудник Фонда).

Уплачивать взносы можно в течении года (еженедельно, ежемесячно или ежеквартально), но не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Самозанятые граждане вправе уплачивать взносы только за периоды осуществления деятельности.

Размер взносов составляет 29 процентов от суммы дохода, заявленного самозанятым гражданином самостоятельно, но не менее суммы, исчисленной из размера минимальной заработной платы (с 1 января 2019 года-Br330).

Платежи могут осуществляться наличными денежными средствами в кассы банков, а также посредством системы «Расчет» (ЕРИП).

Представление сведений персонифицированного учета

Периоды осуществления и (или) неосуществления деятельности и суммы уплаченных взносов отражаются самозанятыми лицами в документах персонифицированного учета по форме ПУ-3 «Индивидуальные сведения».

Заполнить указанную форму можно с помощью специального программного комплекса (Ввод ДПУ) предназначенного для подготовки документов персонифицированного учета (программный комплекс можно скачать по ссылке: https://ssf.gov.by/ru/po-fonda-ru/ ).

При возникновении сложностей можно обратиться в отдел Фонда по месту постановки на учет для получения консультации и помощи по вопросам исчисления, уплаты взносов и заполнения документов персонифицированного учета.

Данная форма может быть представлена в электронном формате (с приложением документов на бумажных носителях, заверенных подписью плательщика), а также в виде электронного документа, заверенного электронно-цифровой подписью. Электронные документы представляются с использованием сети Интернет путем обращения на web-портал ФСЗН (http://portal.ssf.gov.by)

Срок предоставления формы ПУ-3 в органы Фонда один раз в год, не позднее 31 марта за предыдущий год.