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Последнее слово экс-главы гродненского облздрава длилось в суде не более 20 секунд

07.02.2019 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Центрального района в Минске выслушал последнее слово Андрея Стрижака — бывшего начальника Гродненского облздрава и одного из фигурантов «дела медиков». Ранее сторона обвинения просила признать его виновным в получении взяток и приговорить к 7,5 годам лишения свободы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Высокий суд. Содеянное мною осознаю и сожалению. Раскаиваюсь в том, что произошло. При вынесении приговора прошу учесть мою явку с повинной [в адрес КГБ] и сотрудничество со следствием. Все, — сказал Андрей Стрижак. Его речь длилась 20 секунд.

Судья Юлия Густыр удалилась в совещательную комнату, приговор огласят 15 февраля.

Бывшего главу гродненского облздрава Андрея Стрижака судят за взятки. По материалам следствия, четыре года он получал деньги от бизнесменов, которые поставили (или собирались) медтехнику в больницы и диспансеры — в качестве «благодарности» за своевременный расчет за товар. Всего на более чем на 30 тысяч долларов.

Среди взяткодателей в суде были упомянуты такие поставщики, как «Тангенс», «Геол-М», «Белреамед» и «Медисфера». В суде один из бизнесменов упоминал: нередко оплату за товар «тянут» из-за проблем финансирования здравоохранения, что оборачивается убытками. А со Стрижаком, по его словам, «было приятно иметь дело»: тот добивался расчета. За это потом благодарные бизнесмены приносили ему деньги: кто 5 тысяч евро, кто 10 тысяч долларов.

Стрижак признает лишь часть из заявленных в обвинении взяток, на общую сумму примерно 19,7 тысячи долларов. Эти деньги он возместил уже во время следствия.

 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Стрижак попросил учесть его явку с повинной и сотрудничество со следствием.
 
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