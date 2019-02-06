|
Последнее слово экс-главы гродненского облздрава длилось в суде не более 20 секунд
07.02.2019 10:21 — Новости Общества | Tut.by
Суд Центрального района в Минске выслушал последнее слово Андрея Стрижака — бывшего начальника Гродненского облздрава и одного из фигурантов «дела медиков». Ранее сторона обвинения
— Высокий суд. Содеянное мною осознаю и сожалению. Раскаиваюсь в том, что произошло. При вынесении приговора прошу учесть мою явку с повинной [в адрес КГБ] и сотрудничество со следствием. Все, — сказал Андрей Стрижак. Его речь длилась 20 секунд.
Судья Юлия Густыр удалилась в совещательную комнату, приговор огласят 15 февраля.
Бывшего главу гродненского облздрава Андрея Стрижака
Среди взяткодателей в суде были упомянуты такие поставщики, как «Тангенс», «Геол-М», «Белреамед» и «Медисфера». В суде один из бизнесменов упоминал: нередко оплату за товар «тянут» из-за проблем финансирования здравоохранения, что оборачивается убытками. А со Стрижаком, по его словам, «было приятно иметь дело»: тот добивался расчета. За это потом благодарные бизнесмены приносили ему деньги: кто 5 тысяч евро, кто 10 тысяч долларов.
Стрижак
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Стрижак попросил учесть его явку с повинной и сотрудничество со следствием.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)