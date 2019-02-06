Александр Кудин – лучший сыщик Минщины

Несмотря на молодой возраст, Александр Кудин является наиболее опытным и перспективным сотрудником борисовской милиции. Его уважают как руководители, так и коллеги. Ведь неспроста офицер признан лучшим в Минской области по итогам 2018 года.

С выбором профессии Александр определился в 12 лет: уже в столь юные годы у юноши присутствовало обостренное чувство справедливости, он постоянно заступался за слабых. Помимо всего прочего физическая подготовка у Саши Кудина была на высоком уровне, а успеваемости в школе по-доброму мог позавидовать любой ученик. Оценив свои желания и возможности, парень без раздумий выбрал факультет милиции главного милицейского ВУЗа страны.

После окончания учебы, в 2013 году новоиспеченный лейтенант милиции пришел на службу в родной Борисов оперуполномоченным уголовного розыска. С первых дней службы молодой офицер зарекомендовал себя не только человеком, умеющим быстро и грамотно ориентироваться в нестандартных ситуациях, которых, надо сказать, немало в работе сотрудника угро. А самое главное качество, за которое его ценят коллег, – умение даже в самой критической ситуации принимать взвешенные решения.

Не так давно благодаря смекалке оперуполномоченного Кудина были раскрыты резонансные преступления, связанные с хищение автотранспорта у более чем десятка борисовчан. Предметом посягательства во всех случаях были поддержанные машины советско-российского производства. На месте происшествий злоумышленники улик практически не оставляли: действовали исключительно в перчатках и в головных уборах. Однако это не помешало выйти на их след. Александр со своими коллегами, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, не только установил обстоятельства преступления, но и лично задержал троих подозреваемых.

Несмотря на то, что порой работа занимает 24 часа в сутки, у Александра надежный тыл. Сейчас молодая семья Кудиных состоит из четырех человек: папы, мамы и двух сыновей. Но уже в ближайшем будущем в семье ожидается пополнение: на одного мальчишку в семье станет больше.

За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности Александр Кудин неоднократно поощрялся руководством как районного управления, так и областного. Сам же Александр о своей работе говорит просто: «Сотрудник уголовного розыска – это не профессия, это – призвание. Случайных людей среди настоящих сыщиков не бывает».

Яна Коржавина, официальный представитель Борисовского РУВД