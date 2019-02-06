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На улице Змитрока Бядули вечером ограничат движение трамваев из-за следственного эксперимента

07.02.2019 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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На улице Змитрока Бядули сегодня вечером будут проводить следственный эксперимент, движение трамваев там ограничат, сообщает «Минсктранс».

Вечером 7 февраля в связи с проведением следственного эксперимента закроют движение трамваев по улице Змитрока Бядули. Это коснется участка от улицы Козлова до Первомайской. Трамваи там не будут ходить с 22.00 до 23.00.

Трамваи маршрута № 4 со стороны диспетчерской станции «Озеро» пойдут до разворотного кольца «Бядули», а со стороны разворотного кольца «Мясникова» — до трамвайного парка.

Трамваи маршрута № 1 со стороны диспетчерской станции «Зеленый Луг» пойдут до разворотного кольца «Бядули», со стороны разворотного кольца «Мясникова» — до трамвайного парка.

 
 
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На улице Змитрока Бядули сегодня вечером будут проводить следственный эксперимент, движение трамваев там ограничат, сообщает «Минсктранс».
 
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