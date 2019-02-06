В Гомеле суд решил судьбу высылаемого из страны многодетного украинца Сергея Проценко

Сегодня в Гомеле решилась судьба украинца и многодетного отца Сергея Проценко, который 10 лет жил в Беларуси, но в прошлом году отдел по гражданству и миграции Буда-Кошелевского РОВД, а затем и районный суд приняли решение выслать его из страны. Судебная коллегия Гомельского областного суда приняла решение отменить решение суда Буда-Кошелевского района о высылке мужчины из Беларуси.





Судебная коллегия пришла к выводу, что решение районного суда является необоснованным, поскольку не учтены все факты, входящие в предмет доказывания по делу, сведения о личности Проценко, а также степень общественной опасности совершенных им административных правонарушений.

Напомним, 30 сентября Сергей с коллегами после работы решил отметить рождение сына у одного из них. Зашли в кафе, посидели пару часов да стали расходиться по домам.

— Мы выпили, но пьяными не были, — вспоминает мужчина. В одном из дворов я присел на скамейку, мимо проходил участковый, ко мне он не подошел, но вызвал наряд. Приехала патрулька, говорят мне: «Ты пьяный». Да я и не спорил — выпил же. Так как был согласен с нарушением, меня в РОВД и на освидетельствование не повезли, протокол составили на месте, я его подписал и пошел домой.

Позже Сергей заплатил за административное нарушение штраф и на время об инциденте забыл, пока в октябре не получил письмо из РОВД, в котором сообщалось, что будет рассматриваться вопрос о его высылке из страны.

С просьбой пересмотреть решение о высылке Сергей сначала обратился в управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома — там его оставили прежним. Затем оспаривал в суде Буда-Кошелевского района — безрезультатно.

Инспектор ОГиМ Буда-Кошелевского РОВД, выступая в суде, отметила, что за 10 лет проживания в Беларуси у Проценко набралось более 10 административных правонарушений (штрафы за фликер, непристегнутый ремень безопасности в авто и т.д.). Также напомнила, что в 2016 году за появление в нетрезвом виде в общественном месте Проценко уже выписывали штраф, тогда также стоял вопрос о его высылке из страны, однако были учтены его семейное положение, наличие постоянного места работы и кредитных обязательств — и мужчину оставили.

Потом Сергей написал кассационную жалобу в Гомельский областной суд. Судебная коллегия, чтобы детально разобраться в деле, дважды объявляла перерыв — и 7 февраля вынесла окончательное решение.

Сергей остается с семьей.

Напомним, 15 января этого года в деревне Неговка Буда-Кошелевского района ушел из жизни Виталий Кузьменков. Уроженец России 14 последних лет проживал в Беларуси. Здесь у него был дом, жена Ольга и шесть дочек. Незадолго до новогодних праздников мужчина попался выпившим прямо на работе. Его уволили, и после этого Буда-Кошелевский РОВД аннулировал разрешение на постоянное проживание в Беларуси. Мужчину хотели выслать. Но не успели.

Позже стало известно еще об одном покончившем с собой из-за перспективы высылки из Беларуси мигранте : в декабре прошлого года в Лоеве 35-летний Сергей Борисов совершил суицид после того, как получил постановление о высылке на 4 года.