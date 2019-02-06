Беларусь - в десятке стран с худшей кибербезопасностью

Согласно исследованию британского ресурса Сomparitech, Беларусь входит в первую десятку стран мира с наихудшей ситуацией в кибербезопасности.

По информации исследователей, которые занимаются сетевой и компьютерной безопасностью, в нашей стране есть проблемы с целым рядом показателей. Так, для оценки ситуации с кибербезопасностью, оцениваются такие критерии, как: процент мобильных телефонов, зараженных вредоносным ПО; процент компьютеров, зараженных вредоносным ПО; количество атак, направленных на кражу денег с банковских счетов пользователей; процент атак вида Telnet (метод, используемый преступниками для принуждения пользователей к загрузке вредоносных программ); процент атак со стороны криптомайнеров; оценка стран с точки зрения законодательной базы.