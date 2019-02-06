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Беларусь - в десятке стран с худшей кибербезопасностью
07.02.2019 11:25 — Новости Общества | БДГ
Согласно исследованию британского ресурса Сomparitech, Беларусь входит в первую десятку стран мира с наихудшей ситуацией в кибербезопасности.
По информации исследователей, которые занимаются сетевой и компьютерной безопасностью, в нашей стране есть проблемы с целым рядом показателей. Так, для оценки ситуации с кибербезопасностью, оцениваются такие критерии, как: процент мобильных телефонов, зараженных вредоносным ПО; процент компьютеров, зараженных вредоносным ПО; количество атак, направленных на кражу денег с банковских счетов пользователей; процент атак вида Telnet (метод, используемый преступниками для принуждения пользователей к загрузке вредоносных программ); процент атак со стороны криптомайнеров; оценка стран с точки зрения законодательной базы.
Беларусь в рейтинге расположилась на восьмом месте (всего оценивалась ситуация в 60 странах мира, чем выше к началу рейтинга - тех хуже ситуация с безопасностью). В Беларуси специалисты Сomparitech зафиксировали высокий процент вредоносного ПО на смартфонах и компьютерах пользователей (соответственно 9,33% и 31,1%), пишет
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Согласно исследованию британского ресурса Сomparitech, Беларусь входит в первую десятку стран мира с наихудшей ситуацией в кибербезопасности.
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