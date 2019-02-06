В Витебске суд вынес приговоры банде насильников и убийц. Сроки - до 22 лет строгого режима

Витебский областной суд 7 февраля вынес приговор «банде насильников» , которая действовала с 1999 года в Полоцке и Новополоцке. Четверо мужчин опаивали женщин алкоголем с добавлением психотропов, а затем насиловали. Одна из жертв умерла, ее тело закопали в карьере. Слушания по делу в закрытом режиме проходили более полугода, с мая 2018-го.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

52-летнего Александра Апенько, которого считают главарем банды и автором идеи использования медикаментов для усыпления женщин, арестовали в конце 2016 года, затем установили еще троих участников группировки.

Александра Апенько и его 35-летнего подельника Ивана Серпутя обвинили в убийстве, совершенном группой лиц, сопряженном с изнасилованием.

Двоих членов банды — Апенько и 37-летнего Дмитрия Дерменжи, также обвинили в похищении несовершеннолетнего (по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 123 УК БССР 1960 года). Им же предъявлено обвинение в похищении человека по статье 182 современного УК Беларуси, в том числе по части 3 — повлекшее смерть потерпевшего, либо причинение тяжких телесных повреждений, либо иные тяжкие последствия или совершенные организованной группой.

Четвертого участника, 52-летнего Анатолия Панфилова, обвинили в насильственных действиях сексуального характера, разбое, хулиганстве.

Сегодня Апенько получил срок в 22 года, Дерменжи приговорили к 12 годам, Серпутя - к 15, Панфилова - к 3,5 года. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие шло больше года. Оно установило 46 эпизодов преступной деятельности уроженцев Полоцкого района, начиная с 1999 года. Это изнасилования, насильственные действия сексуального характера, убийство, разбой, похищение человека, хулиганство. С жертвами мужчины знакомились на улице, обычно выбирая нетрезвых женщин. После этого им в напиток добавляли антипсихотический препарат, и, если это был алкоголь, то седативное действие медикамента усугублялось. Бесчувственных женщин везли в Новополоцк на квартиру к главарю и там насиловали. Пришедшие в сознание жертвы не могли вспомнить, что с ними происходило, а если и не до конца теряли сознание, то боялись обратиться в милицию. В сентябре 2012 года одна из жертв насильников — несовершеннолетняя девушка, умерла. Двое участников банды действовали по отработанной схеме: познакомились на улице в Полоцке, в кафе подмешали ей в напиток нейролептик, после чего повезли насиловать на квартиру к главарю. Алкоголь усилил действие психотропа, девушка скончалась, ее тело мужчины закопали в песчаном карьере в Полоцком районе.