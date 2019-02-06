ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске суд вынес приговоры банде насильников и убийц. Сроки - до 22 лет строгого режима

07.02.2019 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Витебский областной суд 7 февраля вынес приговор «банде насильников», которая действовала с 1999 года в Полоцке и Новополоцке. Четверо мужчин опаивали женщин алкоголем с добавлением психотропов, а затем насиловали. Одна из жертв умерла, ее тело закопали в карьере. Слушания по делу в закрытом режиме проходили более полугода, с мая 2018-го.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

52-летнего Александра Апенько, которого считают главарем банды и автором идеи использования медикаментов для усыпления женщин, арестовали в конце 2016 года, затем установили еще троих участников группировки.

Александра Апенько и его 35-летнего подельника Ивана Серпутя обвинили в убийстве, совершенном группой лиц, сопряженном с изнасилованием.

Двоих членов банды — Апенько и 37-летнего Дмитрия Дерменжи, также обвинили в похищении несовершеннолетнего (по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 123 УК БССР 1960 года). Им же предъявлено обвинение в похищении человека по статье 182 современного УК Беларуси, в том числе по части 3 — повлекшее смерть потерпевшего, либо причинение тяжких телесных повреждений, либо иные тяжкие последствия или совершенные организованной группой.

Четвертого участника, 52-летнего Анатолия Панфилова, обвинили в насильственных действиях сексуального характера, разбое, хулиганстве.

Сегодня Апенько получил срок в 22 года, Дерменжи приговорили к 12 годам, Серпутя - к 15, Панфилова - к 3,5 года. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие шло больше года. Оно установило 46 эпизодов преступной деятельности уроженцев Полоцкого района, начиная с 1999 года. Это изнасилования, насильственные действия сексуального характера, убийство, разбой, похищение человека, хулиганство.

С жертвами мужчины знакомились на улице, обычно выбирая нетрезвых женщин. После этого им в напиток добавляли антипсихотический препарат, и, если это был алкоголь, то седативное действие медикамента усугублялось. Бесчувственных женщин везли в Новополоцк на квартиру к главарю и там насиловали. Пришедшие в сознание жертвы не могли вспомнить, что с ними происходило, а если и не до конца теряли сознание, то боялись обратиться в милицию.

В сентябре 2012 года одна из жертв насильников — несовершеннолетняя девушка, умерла. Двое участников банды действовали по отработанной схеме: познакомились на улице в Полоцке, в кафе подмешали ей в напиток нейролептик, после чего повезли насиловать на квартиру к главарю. Алкоголь усилил действие психотропа, девушка скончалась, ее тело мужчины закопали в песчаном карьере в Полоцком районе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебский областной суд 7 февраля вынес приговор «банде насильников», которая действовала с 1999 года в Полоцке и Новополоцке. Четверо мужчин опаивали женщин...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь - в десятке стран с худшей кибербезопасностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика