В какую страну надо въезжать в первый раз по многократной шенгенской визе? Разъясняют эксперты

На прошлой неделе на телеканале «ОНТ» вышел сюжет о белорусах, которых с литовским шенгеном депортировали из Бельгии. В материале идет речь о правиле первого въезда в страны Шенгена по визе той страны, которая ее выдала. Мы поинтересовались у эксперта по визовым вопросам и активного путешественника, существует ли правило первого въезда?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Алексей Левончик посетил около 100 стран. Он активный путешественник: сейчас летает по пять раз в месяц, раньше — по 10−15. Чаще всего это страны ЕС. При этом с «нераспечатанным» латышским шенгеном он въезжал в Португалию, а с эстонским — в Норвегию. Он, как и многие другие путешественники, с которыми пообщался TUT.BY, уверены, что «правило первого въезда» по шенгенской визе — миф. Но то, что даже наличие визы не дает стопроцентной гарантии на въезд, — это правда. При пересечении границы пограничники могут попросить подтвердить цель визита, и чтобы это сделать нужно иметь при себе подтверждающие документы.

— Правила первого въезда нет. Это выдумка. Как правило, визы запрашиваются в посольстве той страны, куда человек планирует поехать или чаще всего ездит. У него там бизнес-партнер, семья, он там часто отдыхает. Но планы могут меняться. Поэтому, если вы прилетите в какую-то страну Шенгена по, например, «нераспечатанной» литовской визе, лучше всего при себе иметь приглашение, которое вы предоставляли в консульство, когда визу запрашивали. Вы имеете право лететь по визе в любую страну Шенгена, если вы получили эту визу легально. При этом пограничники всегда могут спросить, зачем вы сюда едете.

Андрей Елисеев, директор по исследованиям варшавского аналитического центра EAST, объясняет, что правила выдачи шенгенской визы регулирует Визовый кодекс ЕС, принятый в 2009 году. Он обязателен для исполнения всеми странами Шенгена.

Статья 5 кодекса определяет, консульство какой страны ЕС уполномочено рассматривать заявление на получение шенгенской визы. Там упоминается три варианта:

консульство страны, чья территория является единым пунктом назначения предполагаемого визита;

если стран-пунктов назначения несколько, то консульство той страны, чья территория будет основным пунктом назначения в плане продолжительности предполагаемого пребывания;

если основную страну пребывания определить нельзя, то консульство той страны, чьи внешние границы заявитель планирует пересечь при въезде в Шенген;

Когда виза получена, въезд в страны Шенгена регулирует другой регламент ЕС — Кодекс о шенгенских границах .

Запреты на въезд определяет статья 14 этого кодекса. Она отсылает к статье 6, определяющей условия для въезда в Шенген.

Причины для запрета на въезд могут быть такие:

отсутствие действительного удостоверения личности (паспорта);

подделанное удостоверение личности;

отсутствие действительной визы либо вида на жительство;

отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания;

превышение 90-дневного срока пребывания в течение 180-дневного периода;

отсутствие достаточных средств для пребывания в течение предполагаемого периода либо средств для возвращения в страну;

наличие в черном списке с запретом на въезд;

представление угрозы общественному порядку, внутренней безопасности и т. д;

— Если действительная шенгенская виза есть, то пограничник не

может отказать во въезде на том основании, что ее выдало консульство другой страны ЕС, — объясняет Андрей Елисеев. — Однако он вправе запросить документы, подтверждающие цель визита (например, приглашение), место проживания (например, бронь отеля) и/или наличие необходимых финансовых средств для обеспечения проживания и питания на предполагаемый срок пребывания.

По словам Андрея Елисеева, чтобы избежать проблем, всегда нужно иметь при себе все подтверждающие документы. Но и это может не помочь. В качестве примера он приводит случай с украинцами, которые ехали в Германию по многократным бизнес-визам. При этом их цель визита была туристическая.

— Визовые эксперты тогда пришли к выводу, что украинцев наказали незаконно, неправильно трактовав положения законодательства ЕС, — объясняет Андрей Елисеев.

При запрете на въезд пограничные органы обязаны оформить специальный документ. В нем отмечают, по какой конкретно причине запрещен въезд. Но причинами могут быть только те, что перечислены выше со ссылкой на Кодекс о шенгенских границах .

— Эту копию кстати можно не подписывать, и тогда пограничник в разделе комментариев должен отметить этот факт. В любом случае, важно этот документ не потерять, он позволит оспорить в суде незаконный запрет на въезд, — говорит Андрей Елисеев.

По его словам, «правило первого въезда» — это расхожая фраза о статье 5 Визового кодекса.

— Но это скорее правило подачи документов в правильное консульство. В Кодексе о шенгенских границах упоминания такого правила и возможности запрета на его основании нет. Запретить въезд даже при наличии шенгенской визы могут, но обязательно на основании одной из восьми вышеотмеченных причин Кодекса о шенгенских границах.

Эксперт предоставил данные агентства ЕС по безопасности внешних границ («Фронтекс») о том, скольким белорусам отказали во въезде в страны Шенгена в 2017 году. Белорусам запрещали въезд 7665 раз, из них 2298 раз по причине отсутствия наличия действительной визы или вида на жительство, 1830 — из-за отсутствия достаточных финансовых средств на время пребывания, 1046 раз — из-за отсутствие документов, подтверждающих цель визита и условия пребывания.

История с белорусами, которых не пустили в Бельгию, не единственная. В 2014 году белорусского политолога Валерия Карбалевича задержали во франкфуртском аэропорту. По визе, выданной в посольстве Словакии, он направлялся через Германию во Францию. По словам политолога, проблема возникла из-за трудностей перевода, отсутствия приглашения и распечатки электронного билета. Полиция решила, что Карбалевич направляется в Словакию через Германию.