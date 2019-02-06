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Облачно и до -9°С ожидается в Беларуси 8 февраля

07.02.2019 11:49 — Новости Общества | БелТА  
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Облачно и до -9°С ожидается в Беларуси 8 февраля

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно и до 9 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем в отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, по северу с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по юго-востоку при прояснениях - до минус 9 градусов. Днем синоптики прогнозируют от минус 1 градуса до плюс 5 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно и до 9 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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