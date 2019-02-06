Мицкевич: нормативные правовые акты должны обеспечивать защиту прав граждан и бизнес-сообщества

Валерий Мицкевич

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормативные правовые акты должны обеспечивать защиту прав граждан и бизнес-сообщества, заявил заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич на республиканском семинаре в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно, чтобы нормативный правовой акт отвечал Целям устойчивого развития Беларуси, соответствовал социально-экономическим потребностям и возможностям общества и государства, обеспечивал защиту прав как граждан, так и бизнес-сообщества", - сказал Валерий Мицкевич.

Внедряются новые институты, повышающие эффективность нормотворчества. Прежде всего речь идет о прогнозировании последствий принятия актов, проведении правовых мониторингов, организации публичного обсуждения проектов актов.

По словам замглавы Администрации Президента, именно правовой акт является инструментом, который обеспечивает развитие государственности, устойчивость общественно-политической системы, защиту интересов государства, общества и его граждан. Соблюдение требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования - необходимое условие нормотворческой деятельности.

Совершенствованию и оптимизации нормотворческого процесса в Беларуси уделяется особое значение. Вопросы обеспечения качественной подготовки проектов нормативных правовых актов неоднократно обсуждались главой государства с парламентариями, представителями других государственных органов, общества в целом.

Семинар приурочен ко вступлению в силу с 1 февраля 2019 года закона от 17 июля 2018 года "О нормативных правовых актах", который, по словам Валерия Мицкевича, расставил акценты на наиболее значимых для государства и общества этапах подготовки проектов нормативных правовых актов.

Мероприятие организовано при содействии Совета Европы.-0-