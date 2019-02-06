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Если нужно — волонтеры помогут
07.02.2019 — Новости Общества | Радзiма
О том, как проходит республиканская ежегодная благотворительная акция «Мы выбираем помощь пожилым людям», рассказала редакции первый секретарь Глусского районного комитета ОО «БРСМ» Юлия Ставская. В акции активно участвуют волонтерские отряды БРСМ Заелицкого, Заволочицкого и Клетненского учебно-педагогических комплексов, Глусской средней школы № 2. Ребята посещают пожилых людей, помогают наколоть дров и принести их в дом, убирают снег на придомовых территориях.
Как отметила Юлия Ставская, одинокие и одиноко проживающие люди пожилого возраста, ветераны войны и труда, люди с ограниченными возможностями могут обратиться за помощью волонтеров в районной комитет ОО «БРСМ», позвонив в рабочие дни с 8:00 до 13:00 и 14:00 до 17:00 по телефону 78-8-91.
Алёна ЗМИТРОВИЧ
Фото предоставлено РК БРСМ
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О том, как проходит республиканская ежегодная благотворительная акция «Мы выбираем помощь пожилым людям», рассказала редакции первый секретарь Глусского...
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