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Если нужно — волонтеры помогут

07.02.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Если нужно — волонтеры помогут

О том, как проходит республиканская ежегодная благотворительная акция «Мы выбираем помощь пожилым людям», рассказала редакции первый секретарь Глусского районного комитета ОО «БРСМ» Юлия Ставская. В акции активно участвуют волонтерские отряды БРСМ Заелицкого, Заволочицкого и Клетненского учебно-педагогических комплексов, Глусской средней школы № 2. Ребята посещают пожилых людей, помогают наколоть дров и принести их в дом, убирают снег на придомовых территориях. 

Как отметила Юлия Ставская, одинокие и одиноко проживающие люди пожилого возраста, ветераны войны и труда, люди с ограниченными возможностями могут обратиться за помощью волонтеров в районной комитет ОО «БРСМ», позвонив в рабочие дни с 8:00 до 13:00 и 14:00 до 17:00 по телефону 78-8-91.

Алёна ЗМИТРОВИЧ        

Фото предоставлено РК БРСМ

 
 
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О том, как проходит республиканская ежегодная благотворительная акция «Мы выбираем помощь пожилым людям», рассказала редакции первый секретарь Глусского...
 
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