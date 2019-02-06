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с 4 февраля по 4 марта 2019 года объявлен месячник безопасного труда

07.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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В целях профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний, соблюдения требований законодательства об охране труда в Могилевской области с 4 февраля по 4 марта 2019 года объявлен месячник безопасного труда в организациях жилищно-коммунального хозяйства. Распоряжением председателя Дрибинского райисполкома указанные мероприятия будут проводиться на территории нашего района.
 
 
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В целях профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний, соблюдения требований законодательства об охране труда в Могилевской...
 
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