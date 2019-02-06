Повернитесь к своим детям лицом!

Родители, опекуны, попечители несут ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание детей в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а именно, согласно статье 67 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.

Воспитание и содержание ребенка признаются ненадлежащими, если не обеспечиваются права и законные интересы ребенка, в том числе, если ребенок находится в социально опасном положении.

Под социально опасным положением понимается обстановка, при которой:

– не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности ребенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком необходимой медицинской помощи, не создаются санитарно-гигиенические условия для жизни ребенка и т.д.);

– ребенок вследствие отсутствия надзора за его поведением и образом жизни совершает деяния, содержащие признаки административного правонарушения либо преступления;

– лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка, злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным образом ненадлежаще выполняют обязанности по воспитанию и содержанию ребенка, что опасно для его жизни или здоровья.

Согласно статье 68 Кодекса о браке и семье реализация права на материнство и отцовство влечет возникновение по отношению к рожденному ребенку родительских прав и обязанностей личного неимущественного и имущественного характера.

Особенностью правового статуса родителей является единство их прав и обязанностей по отношению к ребенку, каждое из указанных в ст. 68 КоБС правомочий является одновременно и правом, и обязанностью матери и отца. Мать и отец обладают равным родительским статусом (ст. 76 КоБС). При этом родительские правомочия являются личными и неотчуждаемыми, права и обязанности родителя принадлежат ему по факту родства с ребенком и не могут быть переданы им другому лицу либо произвольно аннулированы.



Пределы реализации прав и обязанностей родителей в интересах ребенка могут быть ограничены лишь государственными органами при наличии определенных законом оснований (ст. 80, 85, 85-1 КоБС).

Реализация прав и обязанностей родителей носит бескорыстный характер и не может иметь целью извлечение прибыли или получение каких-либо выгод имущественного характера для себя лично. Действия матери и отца должны быть направлены на обеспечение интересов всей семьи на благо детей.

Семейно-правовая ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание детей обеспечивается институтами:

– взыскания алиментов в судебном порядке (ч. 2 ст. 91 КоБС), в том числе с бывших усыновителей (ч. 5 ст. 140 КоБС),

– взыскания средств на возмещение расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (ст. 93 КоБС),

– лишения родительских прав (ст. 80 КоБС),

– отобрания ребенка без лишения родительских прав по решению суда или органа опеки и попечительства (см. 85 КоБС),

– отобрания ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 85-1 КоБС), отмены усыновления (ст. 138 КоБС),

– отстранения опекунов, попечителей (ст. 168 КоБС), а равно ограничением прав виновных лиц быть усыновителями (ст. 125 КоБС) и опекунами, попечителями (ст. 153 КоБС) в последующем, отстранением по решению суда виновного родителя от управления имуществом ребенка или ограничением такого управления (ч. 4 ст. 90 КоБС).

Кроме того, специальной мерой семейно-правовой ответственности является ограничение по решению суда общения с ребенком одного или обоих родителей на определенный или неопределенный срок (ч. 2 ст. 77 КоБС).

Гражданско-правовая ответственность выражается, в частности, во взыскании неустойки и убытков при образовании задолженности по алиментам по вине обязанного лица (ст. 111-1 КоБС), несении материальной ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним вследствие недостаточного надзора или недолжного воспитания (ст. 942 – 944 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Административная ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию детей согласно ст. 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена в том случае, когда ненадлежащее воспитание привело к совершению несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет деяния, содержащего признаки административного правонарушения, либо преступления, административная или уголовная ответственность за которые наступает после достижения этого возраста. Данной статьей предусматривается наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 10 базовых величин.

Уголовный Кодекс Республики Беларусь предусматривает для родителей, педагогов или иных лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию детей, более жесткие меры наказания по сравнению с иными лицами:

К примеру

– за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 1 ст. 172 УК Республики Беларусь) совершеннолетним лицом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок за то же деяние, (ч. 2 ст. 172 УК) совершенное родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего – предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения;

– за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение, т.е. систематическое употребление спиртных напитков, систематическое немедицинское употребление сильнодействующих или других одурманивающих веществ, бродяжничество или попрошайничество (ч. 1 ст. 173 УК Республики Беларусь) совершеннолетним лицом предусмотрено наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до 3 лет, то же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего – предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или определенной деятельностью или без лишения.

Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена за уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (ст. 174 УК Республики Беларусь) (родители, уклоняющиеся более 3-х месяцев в течение года, – наказываются общественными работами или исправительными работами на срок до 2-х лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 1 года), а также злоупотребление правами опекуна или попечителя (ст. 176 УК Республики Беларусь).

Поведение несовершеннолетних формируется окружающей их средой и в первую очередь внутрисемейными отношениями, а потому, в целях недопущения совершения подростками преступлений и правонарушений, необходимо каждому родителю повернуться лицом к своему ребенку и начать с воспитания семейных ценностей и правовой культуры. А ответственность родителей за воспитание своих несовершеннолетних детей, установленная законодателем, – это лишь мера воздействия в защиту прав и законных интересов детей, принимаемая государством в самых крайних случаях.

Татьяна ЕЛИСЕНКО,

старший помощник

прокурора

Костюковичского района.