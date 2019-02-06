Большинство белорусов ощущают себя в безопасности на улице и в общественных местах - ИАЦ

Игорь Пинчук

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подавляющее число белорусов ощущает себя в безопасности, находясь на улице и в общественных местах, заявил начальник управления социологических исследований Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Игорь Пинчук во время презентации юбилейного сборника "Республика Беларусь в зеркале социологии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласно данным республиканского опроса подавляющее число белорусов - 85,5% ощущало себя в безопасности, находясь на улице и в общественных местах; противоположного мнения придерживались лишь 13,5%",- отметил Игорь Пинчук.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек. При этом статистическая погрешность не превышает 3%.

Презентованный сборник "Республика Беларусь в зеркале социологии" включает результаты республиканских социологических опросов за 2017-2018 годы. Ежегодно Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Беларуси проводит 60-80 опросов общественного мнения: в среднем более 30 республиканских и около 40 региональных, в которых принимают участие до 60 тыс. респондентов.-0-