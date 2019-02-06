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В Могилеве бассейн для детей закрыли из-за проблем с потолком. Ремонт начнут весной

07.02.2019 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Бассейн областного центра творчества в Могилеве откроется не раньше начала нового учебного года. Пока же в нем идет ремонт: проблемы связаны с нарушением целостности потолочного перекрытия.

Один из популярных бассейнов Могилева не работает с сентября прошлого года, когда были обнаружены сколы плиты перекрытия. Чтобы не срывать учебно-тренировочный процесс, основную часть детей направили на занятия в соседний бассейн — организации дорожных строителей. А в центре творчества начали обследовать потолок. Сейчас готовится проектная документация.

По информации руководства центра, деньги на ремонт запланированы в областном бюджете. Капитальный ремонт начнется весной, после детальной экспертизы строения.

 
Теги: Могилев
 
 
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В сентябре прошлого года обнаружили сколы плит перекрытия на потолке, и бассейн закрыли.
 
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