В Могилеве бассейн для детей закрыли из-за проблем с потолком. Ремонт начнут весной

Бассейн областного центра творчества в Могилеве откроется не раньше начала нового учебного года. Пока же в нем идет ремонт: проблемы связаны с нарушением целостности потолочного перекрытия.

Один из популярных бассейнов Могилева не работает с сентября прошлого года, когда были обнаружены сколы плиты перекрытия. Чтобы не срывать учебно-тренировочный процесс, основную часть детей направили на занятия в соседний бассейн — организации дорожных строителей. А в центре творчества начали обследовать потолок. Сейчас готовится проектная документация.

По информации руководства центра, деньги на ремонт запланированы в областном бюджете. Капитальный ремонт начнется весной, после детальной экспертизы строения.