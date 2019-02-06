Семья белорусов отказывается от гражданства, паспортов и просит президента дать им просто жить

«Не можем исполнять гражданские обязанности», — с такой формулировкой семья Гулешовых из Дрибинского района отправила уведомление президенту Беларуси. Пишет, что отказывается от паспортов и гражданства, хочет, мол, просто жить, работать на земле и никому не мешать. Журналистам поясняют, что к этому привел в том числе конфликт с налоговой. Гулешовы цитируют Библию и Дарвина, Александра Лукашенко и Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Сократа и Конституцию. Чтобы объяснить: их позиция и поступки в конечном счете — не блажь, а беспокойство за будущее планеты и человечества. TUT.BY попытался выяснить, в чем же дело.





Дом семьи Гулешовых в агрогородке Коровчино мало чем отличается от соседних. Разве что «сигнализацией»: стоит ступить во двор — калитки нет, — и гостя встречают громким гоготом, квохтаньем и клекотом индоутки, куры, индюки. Ну и количеством велосипедов вдоль стены: их пять, и это сейчас основной вид транспорта в семье.

— Была машина, и не одна — три, по очереди: Renault Logan, Renault Duster, Nissan X-Trail. Все брали за наличные, новыми, из салона, для нужд хозяйства. Nissan продали недавно, он нам уже не нужен, — говорит глава семьи Андрей Гулешов.

Этот внедорожник за 30 тыс. долларов и конфликт с налоговой из-за него и стал последней каплей для семьи — она решила отказаться от гражданства и паспортов.

Но обо всем по порядку.





Разочаровались в госработе — ушли в личное сельское хозяйство

В Коровчино Гулешовы-старшие переехали из Горок в 1999 году — чтобы ближе к земле. Лариса продолжила работать воспитателем, Андрей — водителем. В местном хозяйстве потом он был и комбайнером, и скотником. Говорит, за телятами ухаживал так, как учила бабушка — индивидуально, потому падежа среди подопечных Андрея не было. Через какое-то время уволился — не был согласен ни с технологиями, которые применяли в хозяйстве, ни с отношениями в коллективе.

Лариса еще работала в детском саду, но недолго.

— Нас заставляли выписывать местные газеты, даже из зарплаты вычитали стоимость подписки, не спрашивая. Дошли до того, что мы, сотрудники, должны были приносить овощи со своего огорода — расписали на каждого, чего и сколько, вывесили списки. Я отказалась. Меня после этого не уволили. Правда, на собрании вычитывали, мол, белоручка. Я ушла сама. Разве можно в таких условиях работать? Другие держались за место. А я решила, что воспитать своих детей мне важнее — я за них, за эти души, в ответе перед Богом, — объясняет женщина.

На коллег Лариса не в обиде: говорит, просто у людей нет убеждений, внутреннего стержня. Потом Гулешовы работали в соцзащите — присматривали за своими пожилыми бабушками. Параллельно начали заниматься сельским хозяйством. А после решили, что на земле можно и нужно зарабатывать.

Говорят, обожглись не раз. Например, на сдаче молока. Оно было жирное — 4,2% в среднем от четырех коров, это проверяли в лаборатории, — его было много. Но сборщик платил семье меньше положенного — занижал жирность.





Были и конфликты с местными: жители требовали прогнать коров и овец Гулешовых с общего пастбища, хотя они пользуются им как владельцы личного подсобного хозяйства на законных правах. Правда, лично односельчане претензии не предъявляли — жаловались чиновникам.

Гулешовы в итоге решили, что выгоднее самостоятельно перерабатывать продукцию, без посредников, и продавать. Нашли сначала одного клиента. Со временем благодаря сарафанному радио клиентская база выросла до 25 семей. Им Гулешовы поставляли раз в неделю молоко, масло, творог, сыр, мясо, яйца, птицу, баранину, овощи.

— Да, это труд, тяжелый труд на земле, — пожимают плечами Андрей и Лариса. — Нужно отдать много сил и времени, чтобы земля тебя отблагодарила. И не травить ее — ни химикатами, ни пластиком, не портить колесами техники.

«Не можем честно заполнить декларацию». — «Платите штраф, пожалуйста»

Гулешовы не скрывают, что зарабатывали достаточно. Могли позволить себе купить хорошую машину из салона. Не для понтов — для дела.

— Вот, например, внедорожник Nissan купили, чтобы у нас на дорогах не застревать. Раньше, например, зимой их могли не чистить. А как на легковушке выехать, когда тебя люди с продукцией уже ждут? — объясняет Андрей. — Или вот салон я специально выбирал кожаный — он хорошо от муки чистится. А машина-то экономная была.

Злополучный внедорожник за 30 тыс. долларов Гулешовы купили 3 года назад. Глава семьи специально ездил за ним в Россию, брал из салона, рассчитывался наличными. Покупкой тут же заинтересовалась налоговая инспекция: потребовала заполнить декларацию о доходах за 2012−2015 годы.

— Я не понимаю, что это за закон такой, — взволнованно говорит Лариса. — Я три года до этого звонила в инспекцию, спрашивала, нужно ли нам как-то доход регистрировать, вести учет. И каждый раз мне в инспекции говорили: «Ничего не нужно, у вас личное подсобное хозяйство. Что заработали — все ваше». И вдруг требуют отчета.





Андрей, говорит, поехал в инспекцию и прямо сказал, что не вспомнит, кому и за сколько продал каждый литр молока или килограмм картофеля за эти три года. Потому заполнять декларацию не будет.

— Я сказал, что не могу сделать это честно — мы ведь учет не вели. А если заполнять нечестно, так зачем это тогда вообще делать. Мне сказали: «Хорошо. Вот вам штраф — 110 рублей».

Андрей с таким поворотом событий не согласился, штраф не платил. Потому к семье и судебный исполнитель приезжала — «без понятых, без документов, но описала старую ножную швейную машинку как раритет», — и суд был.

— Я рассказал суду все, как есть, как вам рассказываю. Дело закрыли, — говорит глава семейства.

Личное подсобное хозяйство граждан — форма хозяйственно-трудовой деятельности граждан по производству сельскохозяйственной продукции, основанная на использовании земельных участков, предоставленных для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель (статья 2 Закона). В личном подсобном хозяйстве граждан на праве частной собственности могут находиться: — хозяйственные строения и сооружения, — скот, птица, — многолетние насаждения, — в установленном законодательством Республики Беларусь порядке — транспортные средства, — иное имущество, не запрещенное законодательством Республики Беларусь. Граждане осуществляют ведение личного подсобного хозяйства по своему усмотрению и под свою ответственность. Деятельность граждан, осуществляющих ведение личных подсобных хозяйств, по производству, переработке и реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции не относится к предпринимательской деятельности (статья 3 Закона).

А потом у взрослых (родителей и старших детей) закончились сроки действия паспортов. И Гулешовы решили, что получать новые они не станут — ни гражданство, ни документ, удостеряющий личность, им не нужен.

Варя и школа

У Гулешовых трое детей. Старшему Роману сейчас 23 года, младшей Варе — 15 лет. Они — главные помощники по хозяйству и полностью разделяют позицию родителей во всем. Средний сын Павел родился с поражением головного мозга, потому у него есть некоторые некритичные особенности развития. Он немного помогает по хозяйству, живет с семьей, их ценности не разделяет.

Роман и Павел окончили по 9 классов. Варя — полных восемь. Последние полгода она не ходит в школу, и это проблема, считают в учреждении. Родители же говорят, что ребенка несправедливо обидели, и если она не хочет ходить в школу, это ее право.

По словам Гулешовых, Варя в 7 классе не ходила в школу по субботам. С учетом 5-дневки это, мол, вообще не обязательно. Вместо занятий на факультативах подросток помогала родителям по хозяйству. В школе это посчитали нарушением и поставили Варю на учет за «неявку без уважительных причин в школу в шестой школьный день».





— Она нравственно крепкая девочка, у нее есть внутренний стержень. Варя всегда понимает, что правильно, а что нет. Но когда ее в школе при всех вычитывали якобы за прогулы, она плакала сначала, а потом просто слушала, потому что понимала, что она права, — говорит мать. — Мы, родители, узнали только через месяц, что ее поставили на учет. Потом мне дали уведомление расписаться. Я сказала, что эту филькину грамоту подписывать не буду, потому что не согласна с этим решением.

Гулешовы говорят, что по этому поводу написали жалобу в прокуратуру, те направили ее в отдел образования облисполкома. Но до сих пор никто так и не дал юридической оценки документу.





— У нас нет претензий к семье Гулешовых — только сожаление, что Варя, такой способный, талантливый ребенок, не ходит на занятия, — говорит директор Коровчинской средней школы Инна Пачко. — Это моя личная боль, потому что воспринимаю ситуацию так, что это я, учителя что-то упустили, недосмотрели.

По словам директора, Варя училась на порядок лучше одноклассников, участвовала в олимпиадах. Учителя пророчили ей «большое будущее».

— Не было никаких конфликтов, Варя хорошо общалась с одноклассниками. Они и мобильники ей давали поиграть, и все было хорошо. Когда в августе родители пришли с заявлением, что ребенок не будет учиться, для нас это был шок, — продолжает директор. — У меня, например, такой случай — первый и, надеюсь, последний.

Инна Пачко рассказывает, что со своей стороны школа сделала все, чтобы заинтересовать ребенка и родителей в дальнейшем обучении: носили книги, предлагали заниматься отдельно от класса, по вечерам или в выходные — когда будет удобнее. Гулешовы стоят на своем.

— Мы, школа, тоже находимся под давлением — вы же это понимаете, — тяжело вздыхает директор. — Я знаю семью давно — я ведь местная. Они такие работяги! Но у них есть свои принципы, позиция, и переубедить их не получается.

Директор школы говорит, что педагоги вздохнут свободнее, если Варя напишет заявление на сдачу экзаменов за 9 классов экстерном, чтобы получить свидетельство о получении базового образования.

— Да, по Конституции получение образования — это право ребенка, но по Кодексу об образовании — это обязанность. И дело даже не в этом. Очень жаль, что семья так повлияла на ребенка. Варя действительно очень способный ребенок, — говорит Инна Пачко.

«Возвращение в средние века — единственный шанс спасти планету»





Варя, как и отец, и брат, не собирается никуда поступать (у Ларисы — высшее педагогическое образование). Говорит, никакие «корочки» ей не нужны.

— Ей нравится работать на земле, с животными, — объясняет мать. — И не нравится, когда кто-то навязывает ей свое виденье счастья. Да, Варька? Так ты говорила?

Варя скромно улыбается. Во время разговора тихо сидит на стуле вместе со старшим братом, потом приносит по просьбе отца книги — Библию, конспекты по педагогике, сочинения Платона. И становится за спиной отца.

— Варя, так вы в школу возвращаться собираетесь?

— Нет, мне это не нужно.

— А как же общение со сверстниками, с друзьями?

— В школе только списать просили, а поговорить с ними не о чем, если честно. У них свои темы: телефоны, интернет, кто кому лайки поставил и кто какую одежду купил. Мне с ними не интересно.

Варе интересно нянчить ягнят и читать: Чехова, Достоевского, даже Сократа и Шопенгауэра. Книги берет в библиотеке, кое-что покупает отец. Обсуждает их тоже с родителями, с братом.

Дискуссии в семье захватывающие: о боге, о личности, о цивилизации и будущем человечества. Гулешовы цитируют философов, поэтов, научные статьи, Библию. Интерпретируют последнюю так, что Дэн Браун бы устыдился, а священнослужители -перекрестились.

Семья относит себя к христианам, но не ходит ни в православную церковь, ни в католический костел. Здесь считают, что посредники между богом и людьми не нужны, если человек искренне верит.

— Я зашел в церковь один раз, так меня выгнали: много вопросов задавал, — смеется Андрей Гулешов.

Гулешовы и государство

Любое государство, по мнению Гулешовых, законами устанавливает рамки поведения и даже образа мыслей человека. Потому оно необходимо тем, кто не может жить так, чтобы не мешать другим. Соглашаются, что таких людей не просто много — большинство. Но те, кто живет, соблюдая заповеди божьи по внутренним убеждениям, по мнению Гулешовых, могут быть самостоятельными и независимыми.

— Любовь — основа всего. Любовь к ближнему, — говорит Андрей Гулешов. — Без нее человек уничтожает себя, уничтожает планету.

Говорят, потому и отказываются от паспортов и от гражданства — не хотят иметь ничего общего с тем, что уничтожает природу и человека как личность. Гулешовы считают, что законы государства противоречивы и являются насилием над человеком в отличие от простых и понятных каждому заповедей. Их, мол, достаточно для зрелой личности.

В объяснениях в письме, которое отправили президенту, довольно категоричны: «государство — форма организованного насилия над человеком». Письмо просят опубликовать целиком.













































































В семье лет десять как нет телевизора, последние годы — мобильных телефонов. Был городской, но и им перестали пользоваться. Электричеством пользуются только в бане, потому что свечи там плавятся очень быстро.

— Но в магазин же вы ходите: одежду, обувь покупаете, спички те же. В больнице, наверное, бывали. Как вы обойдетесь без этого, когда откажетесь от государства? Как будете вести экономические отношения?

— Деньги не нужны, когда земля кормит и ты знаешь, как устроить свой быт. Одежду можно самим изготавливать, как и обувь — так жили наши предки. И лечиться можно самостоятельно — с земли. Да и не болеем мы.

— То есть вы считаете идеалом возврат примерно в средние века или даже раньше?

— Идеалом для того, чтобы спасти планету и чтобы нашим детям было, где жить. Посмотрите, как люди все загадили, как испортили землю техникой, химикатами. Если мы продолжим так же использовать ресурсы, как сейчас, через 20 лет случится экологический кризис. Человеку на самом деле не нужно ничего, кроме труда на земле и духовного развития.

— А как же интернет, развитие технологий, искуственного интеллекта и вот это вот все?

— А зачем оно? Люди придумали машины, чтобы лениться. Обленились — и посмотрите, в кого превратились и во что превратили землю. Монтессори говорила, что труд — основа для каждого человека: «После 5 лет я не знаю, чем можно поднять и поддержать интеллект человека кроме физического труда». Даже Дарвин со своей теорией эволюции сказал, что только труд сделал из обезьяны человека, труд облагораживает.

— То есть вы считаете, что мы все должны переехать в деревню, работать мотыгой и начать растить овощи без химикатов и тракторов?

— Можно жить по-прежнему. И человечество погибнет очень скоро.

— А при чем тут государство и отказ от него?

— Достало. А кто привел нас к такому положению вещей? Человеку нужна только земля, которая по праву рождения принадлежит ему. Земля, на которой он будет работать.





5 февраля Гулешовых пригласил на встречу председатель Дрибинского района Дмитрий Готовчик. Личную, без пресутствия СМИ. Говорят, глава района просто хотел сам разобраться в ситуации, понять позицию семьи.

— Договорились, что мы поговорим с Варей насчет сдачи экзаменов экстерном. Заставить ее мы ведь не можем! А еще сказал, что школа поступила не совсем правильно, когда ставила ребенка на учет. В остальном, говорит, проблем не видит, претензий со стороны налоговой нет. Честно говоря, редкий человек, с кем можно поговорить, кто слушает и слышит.

Зимой у Гулешовых — почти отпуск. Около 4 га земли — из них три семья арендует — спят под снегом. Потому основная забота — уход за скотом: коровой с подтелком, двумя лошадьми с жеребенком, отарой овец на 60 голов, парой-тройкой коз, кроликами, домашней птицей.

— Так, мелочевка! — отмахивается Андрей Гулешов. — А знаете, Варя наша бахчу второй год подряд сажает. Арбузы по 3−3,5 кг были, один — даже 5 кило завесил!

TUT.BY будет следить за развитием истории.

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