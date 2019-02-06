Кассир крупного интернет-магазина присваивал дорогую одежду по хитрой схеме

Кассира пункта выдачи заказов крупного интернет-магазина подозревают в том, что он присваивал одежду. Об этом сообщает Следственный комитет.

В Минске старший кассир заказывал со склада якобы для покупателей два максимально похожих товара, один из которых был на порядок дороже.

Парень менял упаковки местами, затем лично расплачивался за товар с наименьшей ценой, а на второй оформлял возврат. Его подозревают в присвоении одежды на сумму больше одиннадцати тысяч рублей.

На этот момент установлено 19 эпизодов противоправной деятельности. Действия молодого человека квалифицировали по ч. 3 ст. 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Присвоение или растрата).