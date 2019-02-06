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Открытие новой школы, издание книги «Память», призы для победителей. События Кореличчины, про которые газета «Полымя» писала в 1989-1999 годах

07.02.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Адкрыццё новай школы, выданне кнігі «Памяць», прызы для пераможцаў. Цікавыя падзеі, пра якія пісала раённая газета «Полымя» ў 1989-1999 г.г.

Открытие новой школы, издание книги «Память», призы для победителей. События Кореличчины, про которые газета «Полымя» писала в 1989-1999 годах

 
 
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⌚ Адкрыццё новай школы, выданне кнігі «Памяць», прызы для пераможцаў. Цікавыя падзеі, пра якія пісала раённая газета «Полымя» ў 1989-1999
 
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