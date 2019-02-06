Председатель Кореличского районного общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Василий Тур вспоминает эхо огненных гор

15 февраля исполняется 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Вывод наших подразделений, выполнивших свой интернациональный долг в этой мятежной республике, вылился в сложнейшую боевую задачу. Свыше 50 тысяч советских солдат покинули Афганистан в период с 15 мая по 15 августа 1988 года. Официально операция была завершена 15 февраля 1989 года, когда Мост Дружбы между СССР и Афганистаном перешли последние подразделения 40-ой армии.





Уже три десятка лет отделяют нас от этой войны, унесшей жизни тысячи наших ребят, в их числе четырех жителей Кореличского района. Но память о ней жива не только в сердцах тех, кто выполнял свой интернациональный долг, но и их родных, близких.

Накануне этой даты мы пригласили к разговору председателя районного общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», подполковника, военного летчика-истребителя 1-го класса, дважды награжденного орденом «Красной Звезды» Василия Тура.