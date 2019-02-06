Состязались в технике лыжного туризма

В соревновании приняло участие более 50 спортсменов из 14 учреждений образования г. Борисова и Борисовского района. Участникам необходимо было преодолеть короткую командную дистанцию, состоявшую их 6 технических этапов, в ходе которых необходимо было показать умение владения техникой лыжного хода, а также умение выполнения технических элементов зимнего вида спортивного туризма.

На первом этапе спортсмены слаломный спуск длиной 30 метров. Далее шел подъем на лыжах. Большинство участников поднимались «лесенкой». Третьим этапом были «Параллельные перила». Это оказалось самое сложное препятствие. Командам необходимо было натянуть нижние транспортные перила, закрепить их узлом «Штыковой», переправить лыжи и команду, организовав сопровождение. Четвертый этап – «Подъем по склону средней крутизны зигзагом с разворотом «Махом». Задача участником. Двигаться по заданной линии «зигзагом», выполняя развороты «Махом» лицом вниз склона на обозначенных площадках. 5 этап – «Спуск с торможением в заданном квадрате». Задача участников преодолеть спуск в лыжах и остановиться в заданном месте. И последний этап – «Спортивный спуск в лыжах». Задача участников организовать самостраховку с помощью схватывающего узла и спуститься по склону в лыжах.

Все участники справились с дистанцией. Лучшими стали ГУО «Пересадский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Борисовского района», ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова», ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма», ГУО «Средняя школа №10 г. Борисова».

Хацкевич И.М., заместитель директора ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» по УМР