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В Пинске состоится ряд патриотических мероприятий в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

07.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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В Пинске состоится ряд патриотических мероприятий в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

День памяти воинов-интернационалистов отмечается в Беларуси 15 февраля. Прошло 30 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана.

Накануне этой памятной даты в Пинске запланирован ряд патриотических мероприятий, которые стартуют 9 февраля с состязания по настольному теннису. В турнире примут участие учащиеся школ и гимназий Пинска, а также ветераны боевых действий на территории других государств.

Соревнование состоится 9 февраля в средней школе № 18 по адресу: г. Пинск, пр. Жолтовского, 37, спортивный зал № 1. Начало в 10.30. По итогам турнира победители награждаются грамотами и ценными призами, учрежденными Пинскими городскими организациями ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» и РОО «Белая Русь».

Начало регистрации участников соревнований 9 февраля в 10.00. Заявки на участие в турнире установленной формы от участников предоставляются в оргкомитет соревнований 9 февраля к 10.00, от ветеранов боевых действий в устной форме по прибытию на соревнования к 10.00. Все участники соревнований прибывают со своими ракетками и мячами, со спортивной формой и обувью. Контактные телефоны для справок: +375-29-363-66-40, +375-29-826-62-06.

Организаторами теннисного турнира выступают управление по образованию Пинского горисполкома, Пинские городские организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» и РОО «Белая Русь».

15 февраля в 11.00 в городском парке культуры и отдыха состоится митинг-реквием «А сердце память бережет…».

12 февраля в 16.00 в честь Дня памяти воинов-интернационалистов и 30-летия вывода советских войск из Афганистана состоится автопробег по маршруту: пл. Ленина (автостоянка у ГДК) – ул. Белова – ул. Завальная – ул. Брестская – ул. 60 лет Октября – ул. Солнечная – пр. Жолтовского – пересечение ул. Центральной и Первомайской («кольцо») с круговым движением по направлению движения – ул.Первомайская – ул. Белова – ул. Днепровской флотилии – городской парк культуры и отдыха. Здесь у братской могилы Мемориального комплекса воинам-освободителям состоится возложение цветов к Вечному огню. Затем движение автоколонны возобновится, ее путь проляжет по маршруту: городской парк – ул. Пушкина – ул. Кирова – ул. Завальная – ул. Белова – пл. Ленина.

20 февраля в городском Доме культуры состоится фестиваль патриотической и авторской песни «Память сердца», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 30-летию вывода Советских войск из Афганистана. Начало в 18.00.

 


В Пинске состоится ряд патриотических мероприятий в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

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