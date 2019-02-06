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Уже в эту субботу в Пинске садоводы, огородники, виноградари и пчеловоды соберутся на общегородской праздник
07.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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10 февраля в Пинском городском Доме культуры с 11.00 до 17.00 пройдет общегородской праздник «Семена – основа урожая». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили организаторы праздника.
К участию в празднике приглашаются индивидуальные предприниматели города и района, дачники, огородники, садоводы, виноградари, пчеловоды, цветоводы, народные умельцы, художники, баянисты, юмористы и все желающие.
Регистрация желающих принять участие в празднике «Семена – основа урожая» проводится до 9 февраля по телефонам: 34-92-48, 8 (044) 464-37-85, 65-28-33, 8 (029) 943-65-05, 67-78-86, 8 (029) 343-50-33. Размещение участников проводится 10 февраля с 9.00 до 10.00.
Организаторы праздника: клуб «Дачник» Пинского ГДК, клуб «Виноград Полесья» Пинского ГДК, УО «Полесский государственный университет», РУП НИИ овощеводства НАН Беларуси.
Встречаем вас 10 февраля в Пинском городском Доме культуры (пл. Ленина, д. 7А).
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