«Моряк из США» выманил у жительницы Борисова более 40 тысяч долларов. Та брала взаймы и кредиты

В апреле 2018 года в соцсети женщина познакомилась с мужчиной, который представился как разведенный 52-летний моряк из США. Чем все закончилось, рассказали в СК.

Через несколько месяцев общения мужчина сказал, что у него заканчивается контракт в Таиланде и, чтобы оттуда уехать, ему нужны документы. Женщину он просил помочь — получить посылку и отправить ему в Таиланд. В следующих письмах говорилось о том, что посылка уже в Беларуси, однако для ее получения, мол, необходимо оплатить таможенный сбор.

В общей сложности доверчивая женщина в несколько этапов перечислила более 41 тыс. долларов, взяв взаймы у знакомых и оформив кредиты. Позже следователи установили, что потерпевшая перечисляла деньги на счет в Республику Гана. Направлены международные запросы об оказании правовой помощи.

Расследование продолжается.