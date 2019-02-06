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Российская модель, осужденная за перевозку марихуаны, обжалует приговор в Верховном суде

07.02.2019 14:51 — Новости Общества | Tut.by  
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27-летняя россиянка и звезда Instagram Мария Хрестина осуждена в Беларуси на 3 года лишения свободы. По мнению ее защитника Антона Гашинского, вынесенное судебное решение незаконное, необоснованное и подлежит отмене. В жалобе в Верховный суд указано: марихуана в автомобиле принадлежала не модели, а ее бойфренду. Это он сам подтвердил во время допроса в суде.

Приговор Марии Хрестиной был оглашен 31 июля 2018 года. Ее признали виновной в незаконном хранении (без цели сбыта) и перевозке 26,91 грамма марихуаны через таможенную границу. Российская модель, звезда Instagram, не согласилась с тем, что ближайшие три года должна провести за решеткой. Сперва она обратилась с апелляционной жалобой в Брестский областной суд, ее оставили без удовлетворения, а теперь — в Верховный суд.

Марию Хрестину задержали 5 мая на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Варшавский мост». Как сообщал тогда Следственный комитет, девушка купила марихуану в Евросоюзе и спрятала ее в ручную кладь. Кроме того, при досмотре обнаружили еще сувенирную продукцию: шоколад, чипсы, чай, на которых был наклеен логотип марихуаны — зеленый лист. А экспертиза показала: в крови и моче модели присутствуют следы наркотического вещества.

По словам адвоката Антона Гашинского, приговор суда первой инстанции противоречит словам главного свидетеля — молодого человека Марии Хрестиной, который был за рулем того самого мини-купера и которому принадлежит автомобиль.

— В суде он показал, что в Праге вместе с Хрестиной зашли в сувенирную лавку, где по карточке купил различные продукты питания с изображением листьев растения конопля, в том числе банку с марихуаной. Все это хранилось в автомобиле, когда пара пересекала границу. По требованию сотрудников таможни была предъявлена принадлежащая ему ручная кладь, после чего пакет с продуктами питания был изъят. В процессе осмотра свидетель также пояснял, что товары купил сам, на собственные деньги, — рассказывает TUT.BY адвокат Антон Гашинский. —  Доказательства свидетельствуют о том, что наркотическое вещество осужденной Хрестиной не принадлежало.

Защитник полагает, суд Московского района Бреста при назначении не учел важные обстоятельства: у Марии Хрестиной есть ребенок, она никогда не была судима, у нее положительные характеристики. В жалобе Гашинский просит приговор отменить и отправить дело на новое рассмотрение другому составу судей.

 
Теги: Брест
 
 
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27-летняя россиянка и звезда Instagram Мария Хрестина осуждена на 3 года лишения свободы. По мнению ее защитника Антона Гашинского, вынесенное судебное решение...
 
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