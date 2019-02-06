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Оттепель и кратковременные осадки - Белгидромет о погоде на выходные

07.02.2019 15:00 — Новости Общества | БелТА  
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Оттепель и кратковременные осадки - Белгидромет о погоде на выходные
Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный фон в Беларуси в начале февраля удерживается на 3-5 градусов выше климатической нормы, в выходные дни повышенный температурный режим сохранится, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Так, 8 февраля ночью погоду будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. Днем под влиянием малоактивного фронтального раздела в отдельных районах пройдет небольшой мокрый снег, ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью в основном составит 1 - 7 градусов мороза, лишь по юго-востоку при прояснениях воздух охладится до минус 9 градусов. Днем будет минус 1 - плюс 5 градусов.

В отдельных районах республики в субботу пройдут кратковременные мокрый снег или дождь, которые днем по северо-западу страны будут сопровождаться порывистым ветром. Местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью будет 0 - минус 6 градусов, по востоку при прояснениях она понизится до минус 8 градусов. Днем температура прогнозируется в пределах минус 2 - плюс 5 градусов. 10 февраля ночью территория Беларуси окажется под влиянием фронтального раздела. Днем погоду будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ночью на большей части территории республики, днем в отдельных районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), ночью и утром местами с порывистым ветром. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 5 - плюс 2 градуса, днем - 0 - плюс 7 градусов.

В понедельник погодные условия будут определять атмосферные фронты. На большей части территории республики ожидаются осадки (дождь, по северо-востоку страны с мокрым снегом), в отдельных районах прогнозируется туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 3 - плюс 3 градуса, днем - 1-7 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный фон в Беларуси в начале февраля удерживается на 3-5 градусов выше климатической нормы, в выходные дни повышенный...
 
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