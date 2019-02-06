Подготовка проектов нормативных правовых актов выйдет на принципиально новый уровень - Ипатов

Вадим Ипатов. Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс подготовки проектов нормативных правовых актов должен выйти на принципиально новый уровень, заявил директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов на республиканском семинаре в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

С 1 февраля вступил в силу новый закон "О нормативных правовых актах" - дорожная карта в сфере нормотворчества. Закон призван осовременить нормотворческий процесс и внести в него востребованные временем коррективы. "Новые требования и институты должны вывести процесс подготовки проектов нормативных правовых актов на принципиально новый уровень и обеспечить стабильность нашей национальной системы законодательства", - сказал Вадим Ипатов.

Директор НЦЗПИ остановился на основных новшествах. В частности, для обеспечения стабильности правовой системы закреплен запрет на изменение нормативного правового акта ранее, чем через год после его принятия или внесения в него последних изменений.

Регламентирован порядок реализации пакетного принципа подготовки проектов нормативных правовых актов. Прежде всего он будет применяться при введении принципиально новых подходов правового регулирования в определенной сфере общественных отношений либо изменении концептуальных положений законодательства. Уже в этом году предусмотрено использование пакетного принципа применительно к двум новым законам: "О саморегулируемых организациях", "Об охране и использовании торфяников". Вместе с тем не исключена подготовка "пакетов" по иным законопроектам, предусмотренным планом подготовки на 2019 год.

Кроме того, закреплены механизмы, направленные на расширение участия граждан и юрлиц в нормотворческом процессе. Речь идет о публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов, прогнозировании последствий их принятия и правовой мониторинг. Что касается публичного обсуждения, его должны проходить в первую очередь проекты законодательных актов и постановлений Совмина, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан и юрлиц и устанавливающие новые или принципиально изменяющие существующие подходы к правовому регулированию. Также общественные консультации должны проводиться по проектам актов законодательства, которые могут оказать значительное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности. Проекты выносятся на публичное обсуждение, как правило, только после согласования с заинтересованными госорганами и ведомствами.

По словам Вадима Ипатова, сегодня все больше госорганов обращается к мнению общественности путем проведения публичных консультаций при разработке проектов своих решений. Наибольший отклик получают те проекты, которые затрагивают актуальные социальные вопросы и жизненные проблемы.

Семинар, приуроченный ко вступлению в силу закона "О нормативных правовых актах", организован при содействии Совета Европы.-0-