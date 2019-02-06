ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В историческом центре Гродно началась очередная стройка. Что там будет?

07.02.2019 15:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В историческом центре Гродно началась очередная стройка. Что и когда появится в районе Большой Троицкой, рассказывает «Вечерний Гродно».


Здание административно-хозяйственного назначения появится в этом году в самом центре Гродно недалеко от стоянки на улице Доминиканской и «обуховского» магазина. Реконструировать под офисы намерены нежилое здание по 1-ой Трудовой улице, 6.

Территория будущего офисного центра небольшая: за забором видно, что от прежней постройки сохранился незначительный фрагмент кирпичной стены. Заметно, что выложен новый фундамент и подвал.

Строители рассказали, что на месте восстановленного здания появится офисный центр, помещения которого будут сдаваться в аренду. Заказчик работ — частная компания из Гродно. Как следует из паспорта объекта, фирма не вложилась в первоначальные сроки строительства — сдать планировали в феврале 2019 года. Однако сроки перенесли еще на полгода вперед, говорят работники.


Ранее дом по 1-ой Трудовой улице был переведен в разряд нежилого строения. Он был построен в начале XX века из кирпича и имел скатную крышу.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Уже в эту субботу в Пинске садоводы, огородники, виноградари и пчеловоды соберутся на общегородской праздник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика