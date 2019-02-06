В историческом центре Гродно началась очередная стройка. Что там будет?

В историческом центре Гродно началась очередная стройка. Что и когда появится в районе Большой Троицкой, рассказывает «Вечерний Гродно».





Здание административно-хозяйственного назначения появится в этом году в самом центре Гродно недалеко от стоянки на улице Доминиканской и «обуховского» магазина. Реконструировать под офисы намерены нежилое здание по 1-ой Трудовой улице, 6.

Территория будущего офисного центра небольшая: за забором видно, что от прежней постройки сохранился незначительный фрагмент кирпичной стены. Заметно, что выложен новый фундамент и подвал.

Строители рассказали, что на месте восстановленного здания появится офисный центр, помещения которого будут сдаваться в аренду. Заказчик работ — частная компания из Гродно. Как следует из паспорта объекта, фирма не вложилась в первоначальные сроки строительства — сдать планировали в феврале 2019 года. Однако сроки перенесли еще на полгода вперед, говорят работники.





Ранее дом по 1-ой Трудовой улице был переведен в разряд нежилого строения. Он был построен в начале XX века из кирпича и имел скатную крышу.