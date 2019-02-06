Несмотря на петицию верующих, ксендзу-поляку Павлу Кнуреку все же не разрешили служить в Беларуси

Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко не нашел оснований, чтобы продлить разрешение на служение в Беларуси ксендзу Павлу Кнуреку . Об этом говорится в ответе на обращение прихожан костела Иисуса Милосердного в Витебске, в котором священник служил. Письмо опубликовал сайт «Витебская весна».



Фото: vitkatedra.by

Напомним, гражданин Польши ксендз Павел Кнурек отработал в Беларуси 16 лет: сначала в Лынтупах Поставского района, потом — настоятелем костела Иисуса Милосердного в Витебске.

В ноябре 2018 года Кнурек был вынужден покинуть страну, так как не получил разрешения на дальнейшее служение в Беларуси. Он надеялся, что расставание временное и что в течение нескольких месяцев вопрос может решиться и он вернется к пастве.

Витебские верующие обратились с петицией протеста к уполномоченному по делам религии в Беларуси Леониду Гуляко.



Фото: vitebskspring.org/

В своем ответе прихожанам Гуляко сообщил, что 18 октября 2018 года он не согласовал приглашение ксендза Кнурека для служения в религиозной общине «Римско-католический приход Иисуса Милосердного в Витебске». «Оснований для пересмотра ранее принятого решения нет», — отмечает уполномоченный по делам религий и национальностей.

«Дополнительно информируем, что на основании действующего законодательства уполномоченный имеет право не указывать в оповещении причину отказа согласовать приглашение священника», — отмечает Леонид Гуляко.

На предрождественской пресс-конференции епископ Витебский Олег Буткевич обращал внимание на «определенные сложности с приглашением священнослужителей из-за границы, не только из Польши».

Вакансии священников в Витебской епархии пока невозможно компенсировать ксендзами-белорусами. На подготовительных курсах в духовной семинарии обучаются сейчас всего два человека из епархии.

В то же время за последние три года (2016−2018) власти не дали ни одного разрешения на служение в Витебской епархии иностранцам — католическим священникам или монахиням.

Ранее аналогичный отказ получил ксендз Собеслав Томаля из Солигорска.