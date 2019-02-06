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Пенсинерка засунула руку в машинку для раскатки теста. Пришлось вызвать МЧС
07.02.2019 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Пенсионерка по неосторожности засунула руку в раскаточную машину, за помощью обратились к спасателям. Об этом сообщает
В Церкви Святой Марии Магдалины 60-летняя пенсионерка, раскатывая тесто, засунула кисть левой руки в раскаточную машину и не смогла ее достать.
На место вызвали МЧС. Спасатели с помощью спецоборудования аккуратно извлекли кисть из «тисков». Женщину доставили в больницу, диагноз — закрытый перелом фаланг пальцев левой руки.
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Женщину доставили в больницу с переломом.
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