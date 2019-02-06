Пенсинерка засунула руку в машинку для раскатки теста. Пришлось вызвать МЧС

Пенсионерка по неосторожности засунула руку в раскаточную машину, за помощью обратились к спасателям. Об этом сообщает МЧС .



Фото: mchs.gov.by

В Церкви Святой Марии Магдалины 60-летняя пенсионерка, раскатывая тесто, засунула кисть левой руки в раскаточную машину и не смогла ее достать.

На место вызвали МЧС. Спасатели с помощью спецоборудования аккуратно извлекли кисть из «тисков». Женщину доставили в больницу, диагноз — закрытый перелом фаланг пальцев левой руки.