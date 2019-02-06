«Если «реформа» не в чести, давайте ускорим «оптимизацию». Андрей Григорьев о новшествах в школе

6 февраля в зале центрального корпуса БНТУ прошла итоговая коллегия Министерства образования Республики Беларусь. Андрей Григорьев, член Общественного консультативного совета при министерстве, смог посетить это мероприятие и делится своими впечатлениями о том, что ждет белорусскую школу в ближайшее время.



Андрей Григорьев, педагог в третьем поколении, репетитор с многолетним опытом работы в белорусской школе и опытом работы в Англии, член Общественного совета при Минобре. Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

Коллегия была посвящена работе Министерства в 2018 году и перспективам развития системы образования в этом. Главное событие — доклад министра Игоря Карпенко, которым он открыл заседание.

Многие из озвученных вещей были хорошо известны не только участникам коллегии, но и всем, кто интересуется темой школы. Весь прошлый год мы с вами были свидетелями и непосредственными участниками событий. Здесь и отмена экзаменов для поступления в гимназию , и новые программы, и учебники. Меня несколько удивило смещение акцентов важности.

Так, почти десять минут доклада были посвящены теме плохой оснащенности школ спортивным инвентарем, в частности нехваткой лыж. Тема оказалась настолько животрепещущей, что к ней возвращались еще несколько раз уже в процессе обсуждения. Неужели это и правда первостепенная задача, которой должен заниматься лично министр? Нет, поймите правильно, я не противник спорта, не говорю, что этим не нужно заниматься. Нужно. Похвально, что для школ закупили, если не ошибаюсь, 12 000 пар новых лыж. Однако, неужели это самое главное достижение прошлого года? Почему этот вопрос нельзя решить на уровне директоров школ или районных отделов образования?

Вопрос плохой работы комбинатов школьного питания и воровства на местах . С количеством привлеченных к ответу лиц и заведенных уголовных дел. У нас что, перестал работать Следственный комитет? Правоохранительные органы манкируют своими обязанностями настолько, что опять же, глава министерства должен заниматься подобными вопросами? Сомневаюсь.

И главное: плохая работа на местах. Да, министр просто физически не в состоянии приехать в каждую школу, чтобы наставить на путь истинный. Но с другой стороны, кто-то назначал этих людей на руководящие посты? Для чего? Для того, чтобы они просиживали штаны и ждали, пока им спустят очередное распоряжение, которое благополучно положат под сукно? Все это напоминает момент, когда учитель водит пальцем по журналу, размышляя, кого бы вызвать к доске, а ученики вжимают головы в плечи, взывая к всевышнему: «Пронеси, только не меня!» Есть хорошая формулировка работы начальника большого предприятия, а система образования не что иное, как большое предприятие. «Меня не интересует, почему не сделано. Мне интересно, что было предпринято для того, чтобы все работало четко». Так вот, очень похоже, что ничего не делается. Все только ждут, когда приедет министр, пожурит и пальцем покажет, что нужно делать.

Вот это и есть основная проблема. Создается впечатление, что забыли о простом делегировании обязанностей, о том, что свита играет короля. Люди на местах с одной стороны привыкли, что «жираф большой, ему виднее» и лучше не высовываться, а с другой, благодаря такому тотальному контролю, совершенно разучились брать на себя хоть какую-то ответственность. Впрочем, это проблема не только министерства образования. Гиперопека никогда не приводила к положительным результатам. Наоборот. Зачем напрягаться, если придет строгий «отец», все разрулит и решит вопросы. Так, может быть, стоило бы отпустить вожжи и дать этим людям самим научиться работать? А тогда уже спрашивать по полной. За самостоятельно принятые решения, а не за то, что ваши слова как-то неверно истолковали и испортили все дело. Сейчас много говорят о либерализации бизнеса, сокращении проверок. Но что-то я не слышал, чтобы такие разговоры велись относительно школ.

Учебники. Это вообще отдельная тема. Да, то, что напечатали новые учебники — хорошо. Но, кто их писал? Кто все эти люди, названные общим словом «специалисты и практикующие учителя»? Конечно, фамилии потом на форзацах напечатают. Но почему не сообщить об этом заранее? И потом, под какие программы их писали? То, что будут новые, знают все. Но какие? Или у нас программы пишут под учебники, а не наоборот, что вполне логично. Про положенную апробацию до массового издания я вообще помолчу, может быть, она где-то и проводится, мне, по крайней мере, об этом не известно.

Позитивом для меня лично оказались два факта.

Первый — то, что больше половины школ готовы к инклюзивному образованию. Вот это, конечно, большое достижение, достойное всяких похвал, при условии, конечно, что все там будет работать идеально и кто-то на местах снова не накосячит. К сожалению, более подробно тема не освещалась.

Второй — возможное объединение выпускных и вступительных экзаменов . Необходимость отменить выпускные экзамены в школе очевидна всем. Я бы вообще убрал из школы любые экзамены. Они должны проводиться независимыми организациями: система должна быть предельно прозрачной. Самый простой вариант: общенациональный экзамен после девятого класса, на базе РИКЗ. По его результатам либо поступление в 10−11 классы, либо профессиональное обучение. 10−11 классы — подготовка к ЦТ по 3−4 предметам, по выбору учащегося. Далее само ЦТ и зачисление в вуз. На мой взгляд, четкая и понятная схема, которая наполняет смыслом всю среднюю школу. Помимо этого, такая схема окончательно решит вопрос с набившей оскомину коррупцией в школах.

К сожалению, судя по докладу, вопрос этот долгий и требует детального изучения. Когда это произойдет и произойдет ли вообще, не понятно. Радует одно, что такая возможность все же есть.

Подводя итог, хочу заметить, что, несмотря на трудности, изменения в лучшую сторону идут. У нас слово «реформа» нынче не в чести. Давайте назовем процесс «оптимизацией». И несколько ускорим его. Только пусть министерство избавят от необходимости заниматься лыжами и дадут работать по своему прямому назначению.