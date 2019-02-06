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На автостоянках помогут с хранением велосипедов. Минчанам предлагают оставлять заявки
07.02.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by
В Минске велосипеды можно будет хранить круглый год на городских автостоянках. Как раз сейчас горожан просят присылать заявки на организацию таких парковок.
Объединение «Гаражи, стоянки и парковки»
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О планах создать парковки для велосипедов на всех плоскостных стоянках города
— В этом году мной поставлена задача создать на всех 106 минских плоскостных стоянках велопаркинги и велогаражи. Чтобы люди могли цивилизованно хранить свои велосипеды и им не приходилось везти их на дачи или оставлять в подъездах, — рассказывал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
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В Минске велосипеды можно будет хранить круглый год на городских автостоянках. Как раз сейчас горожан просят присылать заявки на организацию таких парковок.
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