На автостоянках помогут с хранением велосипедов. Минчанам предлагают оставлять заявки

В Минске велосипеды можно будет хранить круглый год на городских автостоянках. Как раз сейчас горожан просят присылать заявки на организацию таких парковок.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Объединение «Гаражи, стоянки и парковки» разместило объявление: минчан просят присылать заявки на организацию велопарковок на автостоянках. Предложения принимают на автостоянках и по телефонам 218 07 64, 218 07 63. Хранить велосипеды на специальных местах можно круглый год.

По информации агентства «Минск-Новости», на пяти автостоянках уже есть велопарковки, всего у объединения 106 автостоянок. Аренда одного места для велосипеда обойдется от 3 до 5 рублей в месяц. На улице Илимской обустроена всесезонная велопарковка — небольшой ангар из поликарбоната.

О планах создать парковки для велосипедов на всех плоскостных стоянках города уже писали :

— В этом году мной поставлена задача создать на всех 106 минских плоскостных стоянках велопаркинги и велогаражи. Чтобы люди могли цивилизованно хранить свои велосипеды и им не приходилось везти их на дачи или оставлять в подъездах, — рассказывал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.