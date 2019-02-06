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На автостоянках помогут с хранением велосипедов. Минчанам предлагают оставлять заявки

07.02.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске велосипеды можно будет хранить круглый год на городских автостоянках. Как раз сейчас горожан просят присылать заявки на организацию таких парковок.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Объединение «Гаражи, стоянки и парковки» разместило объявление: минчан просят присылать заявки на организацию велопарковок на автостоянках. Предложения принимают на автостоянках и по телефонам 218 07 64, 218 07 63. Хранить велосипеды на специальных местах можно круглый год.

По информации агентства «Минск-Новости», на пяти автостоянках уже есть велопарковки, всего у объединения 106 автостоянок. Аренда одного места для велосипеда обойдется от 3 до 5 рублей в месяц. На улице Илимской обустроена всесезонная велопарковка — небольшой ангар из поликарбоната.

О планах создать парковки для велосипедов на всех плоскостных стоянках города уже писали:

— В этом году мной поставлена задача создать на всех 106 минских плоскостных стоянках велопаркинги и велогаражи. Чтобы люди могли цивилизованно хранить свои велосипеды и им не приходилось везти их на дачи или оставлять в подъездах, — рассказывал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске велосипеды можно будет хранить круглый год на городских автостоянках. Как раз сейчас горожан просят присылать заявки на организацию таких парковок.
 
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