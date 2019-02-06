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0,002 процента - столько оправдательных приговоров вынесли белорусские суды в 2018 году

07.02.2019 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2018 году суды Беларуси рассмотрели 43 630 уголовных дел, сообщает сайт Верховного суда Беларуси. В результате было осуждено 40 612 человек, оправдано — всего 80. То есть количество оправдательных приговоров составило 0,002%.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Основными причинами для оправдания стало отсутствие состава преступления либо недоказанность того, что обвиняемый его совершал. Больше всего оправданных среди тех, кого обвиняли в преступлении против жизни и здоровья человека, — 32. Двое из них обвинялись в совершении убийства, но их вина не была доказана.

Большинство людей осудили за совершение хищений имущества (15111 человек) и уклонение от содержания детей, которые находятся на государственном обеспечении (5 804 человек). При этом снизилось количество осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (2452 человека). За совершение тяжких и особо тяжких преступлений обвинительный приговор получили 4630 человек.

Прошлый год стал рекордным по преступлениям коррупционной направленности. В 2018-м было осуждено 1005 человек — это почти на 45 процентов больше, чем в 2017-м.

Почти 16 тысяч человек совершили преступление в состоянии алкогольного или наркотического преступления. При этом снизилось количество осужденных за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — на 14,4%.

Какие наказания получали осужденные в 2018 году? Один человек был приговорен в пожизненному заключению, двое — к расстрелу.

18,5% осужденных были приговорены к аресту, 19% — к ограничению свободы, 23,7% — к лишению свободы. Остальные — к штрафу, общественным и исправительным работам, лишению права занимать определенные должности, условному наказанию и т. д. 98 человек были осуждены без назначения наказания.

При этом число осужденных, которых приговорили к лишению свободы, в 2018-м существенно снизилось — на 2399 человек.

 
 
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В 2018 году суды Беларуси рассмотрели 43 630 уголовных дел, сообщает сайт Верховного суда Беларуси. В результате было осуждено 40 612 человек, оправдано - всего 80. То есть...
 
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