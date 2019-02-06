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0,002 процента - столько оправдательных приговоров вынесли белорусские суды в 2018 году
07.02.2019 17:19 — Новости Общества | Tut.by
В 2018 году суды Беларуси рассмотрели 43 630 уголовных дел,
Основными причинами для оправдания стало отсутствие состава преступления либо недоказанность того, что обвиняемый его совершал. Больше всего оправданных среди тех, кого обвиняли в преступлении против жизни и здоровья человека, — 32. Двое из них обвинялись в совершении убийства, но их вина не была доказана.
Большинство людей осудили за совершение хищений имущества (15111 человек) и уклонение от содержания детей, которые находятся на государственном обеспечении (5 804 человек). При этом снизилось количество осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (2452 человека). За совершение тяжких и особо тяжких преступлений обвинительный приговор получили 4630 человек.
Прошлый год стал рекордным по преступлениям коррупционной направленности. В 2018-м было осуждено 1005 человек — это почти на 45 процентов больше, чем в 2017-м.
Почти 16 тысяч человек совершили преступление в состоянии алкогольного или наркотического преступления. При этом снизилось количество осужденных за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — на 14,4%.
Какие наказания получали осужденные в 2018 году? Один человек был приговорен в пожизненному заключению, двое — к расстрелу.
18,5% осужденных были приговорены к аресту, 19% — к ограничению свободы, 23,7% — к лишению свободы. Остальные — к штрафу, общественным и исправительным работам, лишению права занимать определенные должности, условному наказанию и т. д. 98 человек были осуждены без назначения наказания.
При этом число осужденных, которых приговорили к лишению свободы, в 2018-м существенно снизилось — на 2399 человек.
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В 2018 году суды Беларуси рассмотрели 43 630 уголовных дел, сообщает сайт Верховного суда Беларуси. В результате было осуждено 40 612 человек, оправдано - всего 80. То есть...
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