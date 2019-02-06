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Где жить лучше: в Беларуси или России? Данные официальной статистики

07.02.2019 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Чем отличается жизнь в России и Беларуси и где лучше? Ответы на эти вопросы можно найти в сборнике «Беларусь и Россия», опубликованном на сайте Белстата.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Россияне в среднем моложе, лучше зарабатывают и хорошо питаются

Россияне в среднем моложе белорусов. В нашей стране средний возраст населения в 2017 году был 40,3 лет, а в России — 39,8 лет.

И зарабатывают соседи лучше. Среднемесячная зарплата в 2017 году в Беларуси была 822,8 рублей, а в России — 39 167 российских рублей (сегодня это примерно 1288 белорусских рублей).

В белорусских семьях с детьми до 16 лет на одного человека в 2017 году приходилось 65 килограммов хлеба в год, у россиян — 83 килограмма. При этом, кстати, и белорусы, и россияне едят одинаковое количество картошки: по 52 килограмма в год на человека.

Можно сказать, что рацион у россиян более здоровый. Они больше нашего едят овощей и бахчевых. 83 килограмма в год на человека в семье с детьми до 16 лет в России против 66 килограммов — в Беларуси.

Мяса, молока, яиц и рыбы россияне едят тоже больше, чем белорусы. Например, у них выходит 17 килограммов рыбы и 74 килограмма мяса на человека в год, у нас — 11 килограммов рыбы и 64 килограмма мяса. Все эти подсчеты актуальны для семей с детьми до 16 лет.

Техники у россиян в семьях тоже больше, чем у белорусов. Например, на 100 домашних хозяйств в 2017 году у россиян — 190 цветных телевизоров, в Беларуси — 160. При этом у россиян на 100 домашних хозяйств 124 компьютера, 100 стиральных машин и 95 электропылесосов, а у белорусов — 96 компьютеров, 98 стиральных машин и 89 электропылесосов. Зато у белорусов больше холодильников: 144 на 100 домашних хозяйств.

Большую часть доходов и белорусы, и россияне тратят на продукты. В 2017 году у нас уходило на эти траты 38,2%, а у россиян — 31,2%.

А вот на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива россияне тратят больше, чем мы — 10,9% дохода. В Беларуси — лишь 9,8%. При этом на транспорт у россиян уходит 16% расходов, а у белорусов — 9,7%.

Белоруски реже делают аборты, а белорусы совершают меньше преступлений, чем россияне

В России больше преступлений, чем в Беларуси. На 10 тысяч человек в соседней стране в 2017 году приходилось 140 зарегистрированных преступлений (из них тяжких 30), в Беларуси — 91 (из них тяжких 12).

В РФ чаще, чем в Беларуси, болеют острыми кишечными инфекциями: в 2017 году это было 524,4 случая на 100 тысяч человек. В Беларуси 151,3. Вирусных гепатитов в нашей стране в разы меньше: 3,2 случая на 100 тысяч человек. В России — 52,2 случая.

В нашей стране больше людей состоят на диспансерном учете с раком. В 2017 году онкобольных было 3 065,4 на 100 тысяч человек. В России — 2 471,8. При этом с психическими расстройствами у нас на учете состояли 1 135,9 человек на 100 тысяч населения, в России — 1 007,1. С алкоголизом и алкогольными психозами у нас было на учете 1 843,3 случаев на 100 тысяч человек, в России — 888,2.

У нас меньше случаев активного туберкулеза. На таком учете в 2017 году в Беларуси было 54,2 человек на 100 тысяч населения, в России — 109,8.

Количество родов у нас практически такое же, как и в России. На 1000 белорусок
в возрасте 15−49 лет в 2017 году приходилось 45,6 родов, на тысячу россиян — 47,1. При это у нас почти в два раза меньше абортов, чем в России: 11,3 на 1000 женщин
в возрасте 15−49 лет против 22,3 — в России.

Интересно, что в плане абортов в 1995 году мы с Россией стартовали практически с одних и тех же цифр. В нашей стране показатель был 74,9, а в России — 72,2 на 1000 женщин в возрасте 15−49 лет.

Россияне чаще пользуются самолетами по сравнению с поездами и автобусами. На авиатранспорт у них приходилось в 2017 году 51,2% пассажиропотока, у нас же — 19,1%. Белорусы выбирают автобусы. На них у нас приходилось 50,4% пассажиропотока.

И еще: несмотря на гордое звание IT-страны, в Беларуси пользуются интернетом меньше людей, чем в России. У нас в 2017 году в интернет заходили 74,4% человек, в России — 80,1%.

 
 
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Чем отличается жизнь в России и Беларуси и где лучше? Ответы на эти вопросы можно найти в сборнике «Беларусь и Россия», опубликованном на сайте Белстата.
 
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