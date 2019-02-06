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Старость занимает третью строчку в списке причин смерти в Минской области

07.02.2019 17:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Всего в прошлом году умерло около 20 тысяч жителей Минской области.

Чаще всего в 2018-м умирали от болезней системы кровообращения. От них скончалось более 11 тысяч человек. В первую тройку причин смерти также вошли новообразования. От них в прошлом году скончалось почти 3 тысячи человек.

Замыкает тройку старость, которая стала в области причиной смерти чуть более 1800 человек. Также в список вошли психические расстройства и расстройства поведения. От них скончались 34 человека.

В рейтинге смерти от внешних причин лидирует самоубийство (310 случаев), затем следует случайное отравление алкоголем (236 случаев).

 
 
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Чаще всего в 2018-м умирали от болезней системы кровообращения. От них скончалось более 11 тысяч человек. В первую тройку причин смерти также вошли новообразования.
 
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