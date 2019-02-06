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Наркотики, кражи, хулиганство, хищение оружия. За что судили подростков в 2018 году

07.02.2019 18:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2018 году за совершение преступлений было осуждено 993 подростка. Из них четыре человека — за убийство, семь — за совершение преступления против половой неприкосновенности, по одному — за уклонение от платы за содержание своего ребенка и хищение огнестрельного оружия.


Фото: Reuters

Большинство несовершеннолетних — 449 человек — осудили за кражу, 232 — за хулиганство, 46 — за грабеж, 25 — за хищение путем использования компьютерной техники. 10 человек получили наказание за мошенничество, шесть — за вымогательство, четыре — за разбой.

46 несовершеннолетних совершили угон, и их вина была доказана в суде. Один из подростков управлял транспортным средством, будучи пьяным.

58 подростков осуждены за незаконный оборот наркотических средств. Это почти на 50 процентов меньше, чем в 2017-м году. При этом двое несовершеннолетних получили наказание за перевозку наркотиков через границу, еще один склонял к их употреблению.

Какие еще преступления совершали подростки? Например, 17 человек были осуждены за изготовление и распространение порноографических материалов, трое — за изготовление и распространение порнографии с изображением детей. Одного человека привлекли за разжигание расовой, национальной или религиозной вражды.

223 несовершеннолетних совершили преступление, находясь под действием алкоголя, 18 человек были в состоянии наркотического опьянения (в 2017-м — 251 и 41 соответственно).

В целом, количество осужденных подростков по сравнению с 2017 годом снизилось на 17,1%.

Только 113 из 993 подростков получили наказание в виде лишения свободы, 212 человек — отсрочку, 83 несовершеннолетних — условное наказание. К 279 подросткам применены меры воспитательного характера.

 
 
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В 2018 году за совершение преступлений было осуждено 993 подростка. Из них четыре человека - за убийство, семь - за совершение преступления против половой...
 
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