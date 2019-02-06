Пропавшего полтора года назад Максима Мархалюка ищут до сих пор

С момента исчезновения Максима Мархалюка прошло уже почти полтора года. Школьник из деревни Новый Двор Гродненской области ушел в лес за грибами 16 сентября 2017 года и не вернулся. 7 февраля о ходе розыска мальчика на пресс-конференции в Гродно рассказал журналистам начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский, пишет издание S13 .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Несмотря на то что тема пропажи Максима в СМИ уже не так часто поднимается, мы не останавливали поиски ни на минуту. Например, минувшей осенью, пока позволяла погода, сотрудники милиции продолжали прочесывать местность в районе его пропажи. Там огромные площади болот. Зимой, когда они замерзли, также проводились поиски. К сожалению, информации пока никакой нет», — отметил Вадим Синявский.

На сегодняшний день у милиции региона основной версией считается несчастный случай. Предполагается, что мальчик пошел в лес и заблудился.

Вадим Синявский также рассказал, какой объем работы уже проделала областная милиция и сколько предстоит еще сделать. Так, ведется работа с лицами, которые находились в районе поисков в день пропажи мальчика — это 3816 человек. Установлены 11 660 владельцев охотничьих ружей, которые могли приезжать в этот район в это время, проверено более 2400 автомобилей, которые могли проезжать в районе пропажи ребенка.

Напомним, 16 сентября 2017 года, в Беловежской пуще пропал 10-летний Максим Мархалюк. Маленького жителя агрогородка Новый Двор Свислочского района сначала искала милиция и местные жители, а потом к поискам подключились волонтеры . В какой-то момент поисковая операция приобрела общереспубликанский масштаб. К сожалению, мальчика так и не нашли.