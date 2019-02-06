Людмила Даниленко – пример для подражания

Не зря бытует такое мнение, что в деревне каждый человек на виду. К новым людям обычно относятся настороженно, прежде чем принять его в свою среду. А вот Людмила Даниленко, можно сказать, сразу пришлась ко двору. В лихие 90-е ее семья переехала на постоянное место жительства в агрогородок Селецкое из Латвии.



Общительная, инициативная Людмила Даниленко устроилась на работу в почтовое отделение связи, где и трудилась на протяжении почти десяти лет. В настоящее время женщина работает бухгалтером в КСУП «Селецкое». Многие годы Людмила Ивановна совмещает свою трудовую деятельность с общественной работой. Ей оказано высокое доверие – третий созыв является депутатом Селецкого сельского Совета. Активно участвует во всех заседаниях, в работе сессий. К своему депутату избиратели могут обратиться в любое время суток. Сельчане звонят ей домой, советуются, просят помочь в решении того или иного вопроса. Людмила Даниленко всегда идет навстречу людям.





В поддержании порядка на своей придомовой территории Людмила Ивановна служит добрым примером для других. Ее домовладение – одно из самых ухоженных и чистых в агрогородке. В летнее и осеннее время дом утопает в цветах. По примеру Даниленко похожие клумбы стали разбивать и другие сельчане. Поэтому улица, на которой живет семья Даниленко, считается одной из самых красивых в агрогородке Селецкое.





Стоит отметить, что Людмила Ивановна на все находит время. Она ведет здоровый образ жизни, участвует в зимних спортивных состязаниях, которые проводятся в районе и тем самым показывает достойным пример другим.





Вдобавок ко всему Людмила Даниленко – замечательная мать, у которой двое детей: дочь – студентка и сын-семиклассник.





Денис ПАРХОМЕНКО.

Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.